El problema por el que los concesionarios están registrando números preocupantes: "La transición del Gobierno es desordenada e ideológica"

Septiembre comienza con malas, bastante malas noticias para los concesionarios y las ventas de vehículos de ocasión en España. Las cifras revelan que las compras han caído en agosto ante el deterioro del mercado. No solo eso, sino que la venta de coches nuevos se enfría en agosto y lastra las previsiones de la industria. Pero el problema no solo es ese: es el del coche eléctrico, cuya industria no despega y da serios síntomas de desgaste.

¿Qué nos va a deparar el mercado del coche eléctrico en el futuro?

¿Qué está pasando? Es verdad que el mes de agosto no suele ser bueno para los concesionarios, pero este año ha sido peor que los anteriores, con una caída del 6,5%. Y esto afecta a empresas que son muy importantes. Por ejemplo, Seat dice que su modelo eléctrico se vende a pérdidas por los aranceles chinos; Volkswagen se está enfrentando a la que probablemente sea su peor crisis en los últimos 50 años y amenaza con cerrar varias plantas en Alemania; y Volvo ha anunciado que renuncia a sus planes de vender sólo coches eléctricos en 2030.

la preocupación del sector, en la linterna: "china tiene las armas y bruselas va demasiado rápido"

Por ello, Ángel Expósito ha hablado en La Linterna con Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, la asociación europea de concesionarios, y ha dado una clave muy concisa: por un lado, se planea una transición muy rápida. Por otro, los coches tradicionales sufren en ventas. Todo ello, creando la tormenta perfecta para el desastre. "El análisis es sencillo y lo veníamos alertando. Cuando metemos la ideología en el sector del automóvil, y cuando queremos hacer una transición ecológica desordenada y demasiado rápida, ¿qué ocurre? Que las ventas de vehículos eléctricos no llegan por los diferentes temas que todo el mundo conoce", explicó Gerardo Pérez.

"El mercado sufre, el mercado sufre mucho, el vehículo eléctrico no llega y el vehículo de combustión se ha parado, con lo cual vivimos una crisis muy importante", añade el mandatario, que advierte también de un problema muy importante. China controla todo lo que respecta al coche eléctrico: "En este entorno de electrificación China tiene las armas, es decir, China tiene las baterías, China tiene la tecnología y China ha decidido venir a Europa, efectivamente. Los aranceles, Ángel, no son importantes para China, China va a venir con toda la de la ley. Pero luego Volkswagen, además, como exporta mucho a China, pues tiene mucho miedo de que a ellos les pongan aranceles, con lo cual se ha complicado tanto este sector que estamos sufriendo mucho"

Por ello, el presidente de Faconauto insistió en La Linterna que la pelota está en Bruselas. "Ahora mismo el gran reto, y es donde nosotros estamos trabajando en Bruselas, es intentar convencer a nuestro políticos de que esta transición desordenada y excesivamente rápida va a matar a nuestro sector", señaló. Por último aportó un dato muy, muy relevante: "En Europa hay 282 millones de coches. Este año, para el año 2050, todos los coches que circulen por la Unión Europea tienen que ser eléctricos. Este año vamos a vender 1.300.000. Si se da cuenta es que vamos a tardar 200 años en cambiar el parque automovilístico europeo. Es absolutamente imposible que se cumplan las previsiones de Bruselas".