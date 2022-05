Prisión provisional sin fianza para el parricida de Brihuega: ¿caso de homicidio o de asesinato?

El caso del parricidio en Brihuega, en Guadalajara, parece que está llegando a su fin. Adrián, el hijo de los padres asesinados a cuchilladas ha pasado a prisión provisional sin fianza. Un tema que se ha comentado en ‘La Linterna’ con Cruz Morcillo, colaboradora y experta en temas de Interior, Seguridad y Policía.

El acusado fingió que alguien había entrado a robar, pero los investigadores no encontraron nada, por lo que se consideró al hijo único autor del delito. Ya había tenido peleas anteriormente con sus padres. Pero esta vez, desgraciadamente, la cosa fue a mayores. Fue encontrado en un estado de excesivo de nerviosismo e ingresado en la planta Psiquiátrica del Hospital de Guadalajara. Ya había sido internado en varias ocasiones, pero el tratamiento no funcionaba por su adicción a los estupefacientes.

Se desconoce prácticamente todo, todo es intuido, Adrián no ha hablado y cuando encontraron los cuerpos de los padres, estaban fríos. La autopsia precisará cuándo fueron asesinados. El ‘problema’ era que, especialmente la madre, no quería que lo ingresaran. “Le daba pena”, dice la experta.

Ni siquiera está claro cuándo pudo matarlos. Se supone que llevaban varias horas, e incluso más tiempo, muertos. Era una casa donde solían ir los fines de semana. Los padres y el hijo vivían juntos en Madrid. Aprovechaban el tiempo que tenían libre para ir a la casa de Brihuega.









La experta afirma que “para la Guardia Civil, el parricida los mató a cuchilladas”. Según Adrián, se despertó de la siesta el lunes porque alguien había entrado y argumentó que no pudo perseguirle porque no tenía zapatillas. El cuchillo con el que mataron a las víctimas, se supone que era de grandes dimensiones y no aún ha sido encontrado pese a que la benemérita ha usado drones para sobrevolar la parcela y alrededores.

Este martes, Adrián pidió el alta voluntaria de la zona psiquiátrica del Hospital de Guadalajara, fue esposado y pasó la noche en los calabozos. El miércoles, la jueza ordenó el ingreso en prisión tras haber sido puesto en disposición judicial previamente. En principio, se le atribuyen dos delitos de homicidios, pero durante la instrucción podrían convertirse en dos delitos de asesinato. Sin embargo, según Cruz Morcillo, todo “está en secreto de sumario, con lo cual puede haber aún sorpresas”.

“Este chico llevaba años en tratamiento psiquiátrico, sufría brotes psiquiátricos desde hace bastante tiempo”, ha comentado la experta en el programa. Los padres pusieron “todo a su alcance para que se tratara”. “Solo un juez puede acordar el internamiento de una persona y en este caso si lo internaban, entre que los padres no querían y que el pedía el alta” era imposible que siguiera en internamiento.