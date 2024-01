El principal error que comete un padre con su hijo cuando va a elegir carrera profesional: "Es lo más grave"

Cada año, cerca 250.000 estudiantes se enfrentan a las pruebas de selectividad, un examen de tres días que determina los estudios que van a llevar a cabo en los días posteriores. Tras recibir las notas, toca tomar una de las decisiones más importante: qué van a cursar el próximo año.

El 25% de los jóvenes elige sus estudios ciñéndose exclusivamente a sus gustos. El resto busca las mejores salidas profesionales pero sin estar del todo preparado. El sistema educativo no da las herramientas para tomar esta decisión. La sociedad es muy compleja y cada vez hay más titulaciones. El mercado laboral también cambia rápidamente, por lo que es complicado adelantarse. Por eso, para cualquier alumno es muy importante estudiar aquello con lo que realmente estás motivado y tener claras las prioridades.





Claves para ayudar a tu hijo a elegir una carrera universitaria

Hace unos meses, en 'La Linterna', La neuropsicóloga Aurora García Moreno explicaba qué factores influyen en la elección de una carrera universitaria: “La presión social o la imposición por la familia influyen en la libertad de estos jóvenes para decidir en sus estudios”. La experta especifica que hay padres que prefieren que se dediquen a la empresa familiar o que estudien determinadas carreras, que les pueda reportar cierto prestigio sin tener en cuenta “las dificultades que tienen sus hijos a la hora de cursar determinados estudios, lo que les trae consecuencias negativas”.

La experta explica cómo se puede ayudar para que estos jóvenes no sientan la presión de los padres para sacar las mejores notas, destacando el principal error que cometen los progenitores: “La mejor manera es no transmitir los miedos e inseguridades que tienen los padres porque les va a generar ansiedad y va a afectar muy negativamente a esa toma de decisiones”, apunta.

Además, Aurora detalla que la familia debe ser un soporte para reforzar las capacidades que les ayudarán a construir ese futuro que desean. “Hay una tendencia a perseguir ese puesto ideal en vez de una profesión gratificante”.

Hay que tener presente que cuando un hijo no consigue entrar en el grado que quiere, algunas de las consecuencias emocionales que puede sufrir son insatisfacción, frustración y arrepentimiento, porque “se les está encaminando a un proyecto de vida que ellos no han elegido. Además, no se les va a dar la posibilidad de experimentar cuál es su valía personal y, lo más grave, no van a cumplir sus sueños”.





La EVAU: tres días en los que los estudiantes se lo juegan todo



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras estas claves, Aurora García Moreno analiza si es la mejor prueba para determinar el futuro de nuestros jóvenes: “Hay quienes creen que es un método objetivo y necesario; mientras que otros sostienen que no se puede normalizar un sistema educativo que provoca mucha ansiedad a la mayoría de estos jóvenes porque se selecciona a los estudiantes y no garantiza la igualdad de oportunidades”, por la diferencia de exámenes entre comunidades.

?? EBAU única: ¿Es posible implantar unas mismas pruebas para acceder a la universidad en toda España?



?? Analizamos las claves de esta petición que respalda el Gobierno de Castilla y León con el coordinador de la EBAU en la Universidad de #Valladolid ?? https://t.co/XWCPN4P3YJ — COPE Valladolid (@ValladolidCOPE) November 28, 2023





Además, la neuropsicóloga destaca que la nota de corte no es lo más importante para acceder a la universidad, sino las cualidades del alumno para esa formación elegida: “Sería interesante que las universidades tuvieran esos filtros para que estudiar una carrera fuera sinónimo de aprender y de conocer”, propone.

Para terminar, García Moreno explica cómo se trabaja con los jóvenes que se encuentran bloqueados y superados por la situación que supone tener que elegir una carrera con tan solo 18 años: “Hay que fortalecer la autoestima y centrarse en la incapacidad de tolerar cuando no alcanzan la excelencia, además de entrenar la capacidad de enfrentamiento, porque la tendencia es no exponerse a aquellas cosas si no se tiene asegurado el éxito”.