La presidenta de Hablamos Español, tras el boicot en Barcelona: "Te sientes como un negro en Misisipi"

Polémica en el Colegio de Abogados barcelonés por un acto de la asociación Hablamos Español. Se trata de un acto que estaba ya convocado desde hace mucho tiempo, contratada la sala correspondiente, etc. Hoy, cuando han ido a celebrarlo a media tarde, no se puede entrar. ¿Por qué? Porque el Colegio de Abogados dice que no, que lo suspende, que es un acto político y que estamos en campaña.

'La Linterna' ha charlado sobre esta polémica con Gloria Lago, presidenta de la asociación afectada por este intento de boicot. "Yo creo que porque alguien se asustó de que pudiéramos llenar el salón de actos de un lugar tan emblemático, empezamos a tener problemas: nos cambiaban la sala, iba a haber una huelga... Así durante un mes. Con toda la ilusión, habíamos preparado todo. Era una sala preciosa y el acto iba a quedar muy bien", ha reconocido.

Sin embargo, el acto no pudo comenzar a la hora prevista: la puerta fue cerrada mientras la gente se agolpaba en ella, el nerviosismo afloraba y los gritos de "Libertad" eran multitud. "Yo les dije que no me iban a echar de aquí, que me tendrían que echar por la fuerza y que además la denuncia iba a ser contundente, porque se habían generado una serie de gastos e ilusiones que no había forma de resarcirlos", ha revivido Lago en COPE.

"Siempre que queremos hacer algo, tenemos algún problema. Sólo pedimos que se pueda estudiar en lengua materna: libertad de elección de lengua", reclamaba en nombre de Hablamos Español. No ha dudado en recapitular algunas polémicas similares a la de este viernes: "Es siempre igual, el año pasado hicimos una manifestación y no pudimos llegar a la Plaza de San Jaime porque nos lo impidieron. Había una muralla de Mossos delante de mí. Me inmovilizaron como si yo fuera, no sé, una gente peligrosa. Nunca puedes acabar un acto bien. En Valencia acabé leyendo el manifiesto en una furgoneta".

Cansada de esta situación, Lago afirma sentirse "como un negro en Misisipi". "Hay que hacer algo: estamos en el momento clave. Si ahora no conseguimos mover esto, la deriva va a ser de muy difícil retorno", se despedía. Puedes escuchar la entrevista íntegra en esta noticia.