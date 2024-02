La premonición de Noemí, viuda de un marinero del Villa de Pitanxo, días antes: "Algo iba a pasar"

26 de enero del 2022. Estábamos todavía en pandemia y ya se barajaba la posibilidad de eliminar el toque de queda y poder abrir las barras de los bares. La vida seguía y la actividad empezaba a retomar la normalidad. En el puerto de Vigo, un grupo de marineros se prepara para poner rumbo a Terranova, tras haber embarcado en Marín un día antes.









Después de varios días navegando a comienzos de febrero empezaron a pescar. Hasta 24 personas iban a bordo del Villa de Pitanxo, un arrastrero congelador de 50 metros de eslora, diez de manga, 825 toneladas de arqueo y 1.400 caballos de potencia.

Pero en la madrugada del 15 de febrero, justo cuando el Pitanxo se encontraba a 250 millas de la costa canadiense, en San Juan de Terranova se reciben las primeras alarmas. El pesquero gallego se encontraba incomunicado en medio de un gran temporal, con olas de hasta 10 metros y viento que rondaba los 40 nudos.

Audio El Informe COPE que se publica hoy trata de responder a las principales incógnitas del hundimiento. Un equipo de esta radio se ha desplazado hasta Marín, Vigo y Pontevedra en busca de respuestas.









Entre los restos del barco hay dos balsas, una vacía y, en la otra, seis cadáveres y tres supervivientes. Uno de ellos era Samuel Kwesi, un tripulante de origen ghanés. Los otros dos fueron el capitán Juan Padín y su sobrino Eduardo. Estos últimos eran los únicos que llevaban puesto el traje de seguridad. Un suceso que dejó varias dudas: ¿Por qué naufragó? ¿Cómo se encuentra la investigación? ¿Cómo están ahora los familiares de los desaparecidos? Este 15 de febrero se cumplen dos años de uno de los mayores naufragios del Siglo XXI.





La premonición de la viuda de un marinero del Villa de Pitanxo



Hace unos meses, un robot especializado en investigación del fondo marino descendió hasta los restos del barco, una profundidad de 750 metros en el Atlántico Norte. Así, todas estas imágenes han sido analizadas por peritos judiciales y estos han elaborado un informe de la investigación.





Con ganas de encontrar más respuestas, los familiares siguen pidiendo justicia, pero por ahora no llega. Dos años después del naufragio, todavía no hay fecha marcada para el inicio del juicio en la Audiencia Nacional. No hay que olvidar que lo que ocurrió en aguas de Terranova se llevó por delante la vida de 21 personas y 12 cadáveres ni siquiera han llegado a recuperarse. Hablamos de padres, maridos, hermanos, hijos, de nacionalidad española, peruana, ghanesa.

Noemí es la viuda de Pedro Herrera, otra de las víctimas de este naufragio. El día que el Pitanxo partió de Galicia fue a despedirle con su hijo Martín, de solo siete meses. Asegura que siempre iba a decirle adiós, pero que esta vez tuve un presentimiento distinto; “Fue un presentimiento diferente al de otras mareas en las que se marchaba. Me decía a mí misma que tenía que obligarlo a que se viniese a casa, que no se subiese al barco”, confiesa a Expósito en La Linterna. “Presentí que algo iba a pasar en la marea”.









Recordaba Noemí, que llevaba 7 años casada con Pedro, la curiosa forma enla que ambos se prometieron en matrimonio: “Me pidió matrimonio el 29 de agosto, él se marchó de marea y en diciembre me llamó para decirme que se quería casar. Quedamos en hacerlo en junio o julio, y me dijo que no, que se quería casar ya. Así que lo hicimos el 2 de enero de 2016”, cuenta emocionada.

También rememoraba Noemí en COPE la última vez que vio a su marido con vida: “Le dió un beso a su hijo, lo metió en el coche, le dijo que se portase bien y que se verían ya en Carnavales, pero ese momento nunca llegó”. Así, sobre lo que pasó, Noemí sigue pensando que fue “una avaricia de pesca”.

La pesca, un sector estratégico



Hace dos años Expósito encendió la Linterna desde Marín. Allí se adentró en el interior de uno de los buques de pesca de altura. También habló con uno de esos marineros que llevan toda su vida dedicada al mar. Se llama Juan Carlos. Emocionado, contaba cómo el pueblo estaba tremendamente conmocionado.









Es Presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra y patrón mayor de Bueu. Ahora se dedica a la pesca cercana a la costa pero buena parte de su vida también la dedicó a la pesca de altura.

Hoy, vuelve a hablar el comunicador de COPE con Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, que asegura que en no somos conscientes en España de lo que es la mar? “Entre nuestra gente siempre se dice 'y después la gente comenta que el pescado es muy caro'. Esto es vocacional y se juegan la vida por traernos un producto de tanta calidad para satisfacer la alimentación de nuestra población”, asegura. De hecho, subraya que “en el Covid quedó claro que éramos un sector estratégico”.