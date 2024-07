La predicción de Expósito sobre la máscara de Mbappé de cara al partido contra España: "Venga"

España se enfrenta este martes ante uno de los partidos más importantes de la Selección de Fútbol en los últimos años: las semifinales de la Eurocopa 2024 contra Francia. El que consiga llevarse el partido se enfrentaría en una eventual final contra el ganador del Países Bajos-Inglaterra por el título europeo. Un 'todo o nada' contra los que eran, al menos antes del arranque del torneo, los grandes favoritos para levantar el título de la mano de su gran estrella, Kylian Mbappé.

El delantero de la selección de Francia Kylian Mbappé conversa con el seleccionador, Didier Deschamps / EFE









No obstante, una lesión en el primer encuentro frente a Austria en forma de fractura de nariz ha obligado al delantero galo a vestir una llamativa máscara en todos los partidos siguientes. Un accesorio necesario pero que, en palabras del propio Mbappé, le produce molestias durante los partidos, incluso problemas para respirar como lo haría de manera habitual. No obstante, este lunes, y en las horas previas al encuentro de semifinales contra España, el seleccionador francés, Didier Deschamps, confirmó que la estrella del Real Madrid llevaría también la máscara este martes.





La predicción de Expósito sobre la máscara de Mbappé



Así, el director de La Linterna, Ángel Expósito, se ha querido mojar este lunes sobre todo lo que rodea a la previa de un partido que paralizará a ambos países. Lo ha hecho en el tramo del programa en el que conectan las secciones de actualidad y los deportes que presenta el narrador de Tiempo de Juego, Manolo Lama. El periodista deportivo estaba explicando que la máscara de Mbappé iba “para largo”, hasta el punto de asegurar que la llevará cuando finalmente se ponga la camiseta del Real Madrid tras el verano.

Kylian Mbappe y Ruben Dias en una acción durante durante la UEFA EURO 2024 / EFE









En ese momento, el director del programa le interrumpía lanzando una predicción, ya no sólo sobre la máscara, sino sobre el partido España-Francia: “Venga, que no se preocupe Mbappé que el fin de semana que viene no va a jugar, el domingo va a descansar, así que no se preocupe”. Y es que el optimismo de Expósito sobre el encuentro ha sido una constante durante todo el lunes. De hecho, ya al principio del programa, también a Lama, le pedía que se cuidase “la voz de cara a la final”, dando por hecho que la Selección conseguirá pasar a la siguiente fase.

El elegido de Gonzalo Miró para cubrir a Mbappé



Por su parte, este domingo en El Partidazo, el tertuliano Gonzalo Miró aseguraba a Juanma Castaño que estaba “preocupado” por la baja de Carvajal de cara al partido de este martes, el que no podrá disputar por sanción tras ver la roja contra Alemania. “Me hubiera quedado mucho más tranquilo si el que tiene que cubrir mañana a Mbappé fuera Marcos Llorente”. Y es que el jugador del Atlético de Madrid está acostumbrado a ejercer de lateral derecho y llegó a estar en pre lista de Luis De La Fuente para la Eurocopa, pero finalmente se quedó en casa.

Por su parte, el propio seleccionador, preguntado por Juanma Castaño, lo tiene claro: "No es que confíe en Jesús Navas, es que Jesús Navas es el mejor. Tiene cuerda para rato, es un jugador fantástico y tengo total y absoluta confianza en él. Todavía no sé si jugará o no, pero está preparadísimo".