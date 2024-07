Gonzalo Miró se acuerda de un jugador para cubrir la baja de Carvajal y tapar a Mbappé: "En la preselección"

Uno de los protagonistas del pase a semifinales de España ante Alemania fue Dani Carvajal, que acabó expulsado para evitar un último ataque del equipo germano, por lo que no estará ante Francia. Sobre su ausencia se habló en El Tertulión de Tiempo de Juego y Gonzalo Miró se acordó de un jugador que no está y con el que estaría más tranquilo para suplirle.

Dani Carvajal saluda a la afición de la selección española a la conclusión de un partido.Cordon Press

No será la única ausencia. Pedri será baja tras abandonar el campo en el minuto 4 de partido con un esguince lateral interno en la rodilla izquierda, que fue provocado por una dura entrada de Toni Kroos. Le Normand recibió una cartulina amarilla durante el primer acto, que provocó que fuese sustituido al descanso y que no pueda disputar el duelo de semifinales.

Álvaro Morata, que parecía haber recibido en primera instancia una cartulina amarilla estando ya en el banquillo por protestar al colegiado, confirmó UEFA que el colegiado la mostró únicamente a Fabián Ruiz y podrá disputar el próximo encuentro de España en el torneo. El centrocampista, que salió aquejado del campo, también está en condiciones.

Para suplirles, Luis de la Fuente no parece tener dudas. Dani Olmo entrará por Pedri, como entró en el encuentro ante Alemania y jugó a un nivel que convenció a todo el mundo. En el centro de la defensa, regresará Nacho Fernández, mientras que para el lateral será Jesús Navas el jugador elegido.

La baja de Carvajal

Nadie imagina un experimento de su técnico, que hasta la fecha no ha realizado nunca como seleccionador. Un cambio de banda de Marc Cucurella para que entre Alejandro Grimaldo. Pasar a Nacho Fernández al lateral derecho y que sea Dani Vivian el que sustituya al sancionado Le Normand.

Dani Carvajal y Álvaro Morata, durante un encuentro de la EurocopaCordon Press

Una parte del éxito de España en las semifinales de la Eurocopa 2024 radicará en el resultado del gran reto de Jesús Navas, de 38 años, ante uno de los mejores jugadores del mundo: su primer pulso con Kylian Mbappé provocado por la baja por sanción de Dani Carvajal. Será clave que no esté solo.

De la Fuente trabaja en un sistema de ayudas a los laterales. Lo necesitará seguro Navas ante Mbappé, pero también Cucurella con Dembélé. La concentración defensiva, el esfuerzo por el compañero y el equilibrio son aspectos que tendrá que cuidar España a la perfección para no sufrir. Lamine Yamal no colaboró en dos acciones seguidas ante Alemania y se notó.

Navas, que ha jugado 55 partidos con la selección española desde que debutó en noviembre de 2009, disputó minutos en grandes torneos históricos. El Mundial 2010 ante Suiza, titular contra Honduras y en la final ante Holanda; y en la Eurocopa 2012, siempre saliendo desde el banquillo, jugó contra Italia y Croacia en la fase de grupos y en la semifinal ante Portugal.

Gonzalo Miró se acuerda de un jugador

Es hora de trasladarlo al terreno de juego del Munich Football Arena en un duelo grandioso y ante el rival más exigente, un Mbappé que por la fractura de los huesos propios de la nariz no ha brillado como de él se esperaba. Aun así, a Gonzalo Miró le preocupa mucho esta asignación y por eso se acuerda de un jugador que estuvo en la preselección de Luis de la Fuente.

El seleccionador, preguntado por Juanma Castaño, lo tiene claro: "No es que confíe en Jesús Navas, es que Jesús Navas es el mejor. Tiene cuerda para rato, es un jugador fantástico y tengo total y absoluta confianza en él. Todavía no sé si jugará o no, pero está preparadísimo".