La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa se lleva un 'zas' por hacer campaña en plena sesión de investidura

Este martes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un !ZAS! ¡En toda la boca! a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa por explicar que es EH Bildu y hacer campaña de imagen con pocas posibilidades de éxito.

Fue una de las revelaciones de las intervenciones que se escucharon ayer. La política vasca aprovechó el discurso para explicar qué es Eh Bildu. Que dirán ustedes: hombre, que lo cuente alguien que es nuevo, tiene un pase, Pero que sea Bildu…

Así que en esta campaña de imagen trasmitida para todo el país, Aizpurúa dijo que donde se les conoce son la primera fuerza municipal. Pues no. Hay lugares en los que se les conoce y no lo son. Pero no importa. Dijo también que tienen más de 120 alcaldías. Bueno, parece que son 118 para ser exactos. Pero tampoco importa. La portavoz de EH Bildu afirmó que son independentistas en un mundo de interdependencias. Esto se aproxima peligrosamente al oxímoron pero será porque me ha faltado tiempo para pensarlo bien.

Y, casi al inicio, reveló lo que los cursis dirían que es el ADN de la formación; lo que la define, sus señas de identidad. Ahí va.

Vamos a ver, Mertxe, yo entiendo perfectamente lo que has querido contar. Más o menos, que os preocupáis por la gente, las necesidades que tiene y esas cosas. Todo muy novedoso. Pero hay expresiones que, en determinadas bocas, pueden sonar a un sarcasmo de muy mal gusto. Lo de poner la vida en el centro es poner la pelota botando para que llegue Sergio Sayas, de Navarra Suma, y te espete aquello que debiste haber pensado al ponerte a escribir, si en tan poco tiempo no has perdido la memoria ni la vergüenza.

Así que, por aprovechar un pleno de investidura para hacer una campaña de imagen con pocas probabilidades de éxito, la portavoz de Eh Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, se lleva un ¡ZAS! ¡En toda la boca!