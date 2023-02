Por qué la Manada no ha visto sus penas reducidas por la ley del 'Sólo sí es sí' aunque lo hayan solicitado

Desde que se aprobó la ley del “solo sí es sí”, una de cada cuatro sentencias revisadas ha derivado en una rebaja de pena a un agresor sexual. Casi 400 presos han visto reducida su condena, pero no todos. ¿Por qué no se ha reducido la pena a los violadores de la manada?

Alejandro Requeijo, colaborador de 'La Linterna' ha resuelto todas las dudas que rodean a este caso: “Digamos que se ha impuesto la teoría de las famosas horquillas de penas de la Fiscalía. Es decir, que si la condena nueva cabe en la horquilla de la anterior, entonces no hay que tocar nada. Eso y los dos agravantes que les impusieron a los cinco condenados sevillanos. Uno fue por actuar en grupo y el otro fue por el trato vejatorio que le dieron a la víctima”.

¿Cómo actuaron los jueces ante este caso?: “Voy a tratar de explicarlo fácil y sin perderme en artículos farragosos. El Tribunal Supremo le impuso 15 años a cada uno por la agresión sexual en el portal. Así lo eligieron los jueces que una vez sumados todos los hechos tenían una horquilla para elegir que iba desde los 14 años y 3 meses hasta los 18 años. El centro del debate en el modo que usó el Supremo para justificar esos 15 años de cárcel”.

Argumentos de los jueces

También hay que tener en cuenta la forma en la que argumentaron esta decisión, y entender cómo funciona este proceso: “Cuando un juez pone una condena, tiene que decidir el número de años de condena y también en la sentencia tiene que explicar por qué. Justificarlo. Y en ese fallo, del año 2019, lo que dijeron los jueces es que los 15 años de cárcel estaban muy cerca del mínimo penal. Digamos que los jueces fueron benévolos en ese sentido ya que como recordarás elevaron considerablemente la pena que los tribunales navarros dejaron en 9 años y por abuso sexual, no por agresión”.

Pero ahora todo ha cambiado porque con la ley del 'solo sí es sí' las horquillas que se han mencionado anteriormente, cambian: “Y por ahí es por donde lo ha intentado el abogado de la Manada. El letrado Agustín Martínez dice: oiga, si ahora el mínimo no son 14 años y 3 meses sino que ha bajado a 13 años, entonces usted tiene que bajar esa condena porque el espíritu del Supremo era acercarla al mínimo legal exigible. Por eso pedía dejar en 13 años y nueve meses. Pero la Audiencia de Navarra ha dicho que no. Ha atendido el criterio de la Fiscalía y de la víctima. La Fiscalía dice que en la misma sentencia los jueces del Supremo también dijeron que había que castigar por el tipo máximo y que más allá de la frase que destaca el abogado, el tipo máximo con la nueva ley sigue llegando hasta los 15 años de manera que se debe mantener”.





“Creo que era la revisión de condenas más sensible de todas”

Al haber sido un caso tan mediático, muchos se preguntan si se ha actuado de forma diferente por ser la Manada. Requeijo se moja: “Buena parte de la motivación del ‘solo sí es sí’ tiene su origen en el caso de la Manada. En aquella indignación social que causó la primera sentencia y el voto particular del juez que calificó los hechos como un jolgorio. De momento solo la habían pedido revisión para una de los cinco, el condenado llamado Ángel Boza. Pero a nadie se le escapa que si le daban la razón, tenían que aplicarlo de oficio al resto. Es verdad que los tribunales de Navarra son de los que menos rebajas están concediendo. Fíjate que ya van más de 400 casos y al menos a fecha de este viernes ya tenían contabilizados apenas tres casos en Navarra”.

Pero esto no acaba aquí, aún tienen opción de recurso: “Primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y luego en caso de que alguna de las partes no quede conforme podrían acudir en casación ante el Tribunal Supremo. En este caso llegar hasta el Supremo es interesante porque al final tanto unos como otros lo que están haciendo es interpretar cuál fue el espíritu de los jueces del alto tribunal al imponer esta sentencia histórica. Y en este recorrido da igual que se reforma ante el “solo si es sí”, porque en caso de que reformen otra vez el Código Penal, las novedades solo afectarían a los que cometan delitos a futuro. Todos los demás se pueden seguir beneficiando y eso no lo discute siquiera la Fiscalía”.