Por qué la justicia lleva paralizada diez días: "Hay 12.000 millones de euros bloqueados"

Se cumplen diez días de huelga indefinida de los letrados de la administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales en un pulso con el ministerio, que no es la primera vez que lo vemos. Ya el año pasado se convocaron paros que bloquearon muchos juicios y vistas.

La abogada Jennifer Lahoz cuenta en ‘La Linterna’ de COPE que muchos de sus juicios han sido retrasados por culpa de la huelga. Ella tiene la obligación de acudir a la cita y la celebración o no depende a última hora de si el letrado se suma o no a este paro.

Como ejemplo, en Murcia, los cuatro primeros días de huelga se han traducido en la suspensión de 1800 actuaciones judiciales. Se dejaron de celebrar 818 vistas y juicios, 959 declaraciones y 22 diligencias fuera de la sede. La misma situación se vive en toda España. Y los perjudicados son siempre los mismos: Los ciudadanos.

El por qué de la lentitud de la Justicia en España

En España se tarda de media cerca de 362 días para poder resolver la resolución en primera instancia de un litigio de naturaleza civil o mercantil. Una cifra que coloca a nuestro país en la cola de la Unión Europea. Y la huelga ha provocado que todo se ralentiza aún más. A todo ello, la falta de medios digitales en el sistema judicial evita que haya más agilidad y sea un trabajo mucho más fácil.

Safira Cantos, abogada y directora general de la Fundación Hay Derecho, explica en ‘La Linterna’ de COPE por qué no tenemos una justicia que sea rápida, moderna y eficaz: “La modernización en la Agencia Tributaria ha avanzado mucho más rápido y en la Administración de Justicia no lo vemos, y no es solo por la digitalización”. La abogada destaca que la Administración de Justicia es más compleja.

¿Cuál es el problema de fondo para que no se digitaliza el sistema?: “Hay un primer problema y es que los cambios en Justicia se ven a largo plazo y esto hace que no se priorice en temas de gastos”, debido a una visión “cortoplacista” de cualquier Gobierno. Safira apunta que, en cuanto a la digitalización, “no se trata de digitalizar mal, de manera que los sistemas sean incompatibles entre sí o que pasemos a sistemas telemáticos que, si no funcionan bien, tienes un problema aún mayor”. Además de este tema, España está a la cola en número de jueces y fiscales en el marco del conjunto de la Unión Europea y esto no ayuda a que se agilice la Justicia. El tema del Consejo General del Poder tampoco ayuda, según la abogada: “Está suponiendo que haya vacantes del 25 % de los magistrados en el Tribunal Supremo. Hay más de mil sentencias menos al año que se están poniendo en el TS”.

Para los españoles, el tema de la Justicia no es prioritario: “Muchas veces nos falta la foto de conjunto. El impacto lo sufrimos de manera individualizada cuando nos afecta algo, pero si supiéramos que hay 12.000 millones de euros bloqueados en consignaciones judiciales que se podrían movilizar... Como la justicia es lenta, se quedan durante años esperando a que se resuelva ese asunto y se diga de quién debería ser ese dinero, de las partes en conflicto”, advierte Safira que, además, destaca cómo otro de los problemas es que a los españoles “lo de llegar a acuerdos se nos da regular”.

La huelga de los letrados cumple diez días y que ha provocado la suspensión de más de 70 mil juicios. A todo eso suma que faltan jueces y fiscales, más medios o digitalizar los juzgados, entre otras muchas cosas. Medidas que ayudarían a mejorar la justicia en España y que agilizarían los 362 días de media que cualquier ciudadano suele tardar para resolver cualquier asunto judicial.