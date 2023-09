¿Por qué hay más casos de violencia machista si el presupuesto es mayor? Las claves de este aumento

42 mujeres. Esas son las víctimas de violencia machista que, de momento, ha dejado el 2023, elevándose el número tras dos nuevos asesinatos en Andalucía, en Jaén y en Sevilla. Este número, a pesar de las múltiples políticas para evitar esta violencia que se han puesto en marcha, es mayor que el de el año pasado por estas fechas.

Datos durísimos, sin duda, que no dejan de aumentar en un contexto en el que las administraciones públicas destinan la mayor cantidad de dinero de la historia a combatir la violencia machista. Sí, es posible que, por mucho que se esté haciendo, se esté haciendo mal. Datos que analizamos en La Linterna con Pablo Muñoz, periodista de ABC.

El infierno de los huérfanos de la violencia machista



?? "Quedan daños físicos muy gordos además del trauma"



El tío de dos niños cuya madre murió a manos de su padre y psicólogos analizan este drama en @linternacope

La media es de 5 asesinatos al mes, un dato brutal que se achacan, como decía el periodista, a que "no hemos dado con la tecla. En Andalucía es mayor el dato, son 15 solo este año, superan a todo el año anterior y a todos los anteriores de la última década. Son cifras realmente insportables" explicaba.

Y todo ello sabiendo que se trata de una comunidad cuyas políticas contra la violencia machista está en manos del Instituto Andaluz de la Mujer, que cuenta "con el mayor presupuesto de su historia". Algo que se replica en territorio nacional, donde se fijó un presupuesto de 573 millones de euros para el Ministerio de Igualdad, más del triple que el 2020, y en febrero se aprobó el reparto de un fondo de 177 millones de euros, un 36% más que el año anterior.

¿Por qué hay más asesinatos pese a tener más presupuesto?

¿Qué es lo que está fallando, pese a todo? Como explicaba Pablo Muñoz, "es algo que me provoca la sensación de que no acertamos, pero no sé en qué. Tenemos un problema, porque en lugar de disminuir las cifras, están aumentando de forma peligrosísima".

Hoy mismo se ha reunido un comité de crisis en el Ministerio de Igualdad, para analizar lo sucedido en las últimas horas e intentar poner soluciones, algo que ha querido comentar también el periodista de ABC en La Linterna.

"Que se reúnan me parece bien, pero han dicho que un momento crítico es cuando la mujer va a recoger los enseres a su casa y que ahí tiene que intervenir la policía, pero es que no tenemos tanta para hacerlo" expresaba el periodista sobre la propuesta del Ministerio de Igualdad, que aseguraba que lo fundamental sería acompañar a esas mujeres que se mudan para evitar una situación de peligro cuando tienen que ver a su exparejas y supuestos maltratadores.

"Tenemos que hacer autocrítica, hay un dato que es muy llamativo, y es que cada vez que hay un caso de violencia machista, no viene solo, a las 24 o 28 horas se produce uno o más, igual es un efecto imitación o cascada, aunque haya gente que lo niegue" expresaba el periodista.

Y es que, como recordaba, "en pocos días, muchos casos, y eso es algo que estamos viendo en los últimos años".