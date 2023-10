Por qué la creación del primer atlas del cerebro humano es la clave para el Alzheimer: "Es el camino"

Hay trabajos científicos que pueden marcar un antes y un después. La Linterna ha puesto en valor un estudio científico que va a cambiar la forma en la que entendemos el cerebro humano. Este órgano es sumamente complejo y la clave para entenderlo es por medio de un "censo" neuronal. Si sabemos cómo funciona, se puede arreglar. Esto es precisamente lo que muestran los científicos que acaban de diseñar el Atlas más completo del cerebro.

Para ello, han utilizado las técnicas más avanzadas de análisis que investigan el sistema nervioso a nivel de células individuales. Hasta ahora, esto era prácticamente imposible. Uno de los investigadores que han colaborado en este estudio es español y se llama Alberto Rábano, neuropatólogo y director del Banco de Tejidos de la Fundación CIEN, y cuenta con el apoyo y financiación adicional de la Fundación Reina Sofía: “Lo interesante de estas técnicas es que pueden analizar la estructura molecular de cada célula. Podemos diferenciar lo que ocurre en una región cerebral, el lóbulo frontal, en comparación con lo que ocurre en otra región cerebral, el lóbulo temporal y estas técnicas permiten analizar célula a célula”.

Lo que desconocemos del cerebro humano





Nuevo hito científico: el atlas del cerebro

Los primeros resultados del estudio forman parte del GlobalBrain Initiative Cell Census Network y se han publicado en la revista Science. Por el momento, nos ofrecen el mayor mapa en alta resolución creado hasta la fecha con un total de 3.000 tipos de células identificadas.

Jorge Alcalde explica en La Linterna qué impacto tiene este estudio en la comprensión del cerebro humano y sus funciones: “Todavía no lo sabemos, solo sabemos que va a ayudar muchísimo”. El divulgador científico advierte que es pronto para saber el impacto que va a tener en el conocimiento de nuestro cerebro: “Es como si de repente se hubiesen abierto un millón de ventanas nuevas a un jardín del que tenemos que empezar a entender cómo funciona”.

Se han analizado millones de células, una a una. Todas pertenecientes a nuestro cerebro y a una variedad celular que, hasta el momento, desconocíamos: “La noticia acaba de llegar. Todos los neurólogos están fascinados con ella”. Este atlas no se limita solo a células de adultos, sino que incluye datos embrionarios, fetales y de animales de primates no humanos y ratones. Jorge Alcalde destaca cuál es la relevancia de incluir estos datos: “No somos capaces de conocer algo si no lo comparamos con similares. Sabemos que el cerebro humano es exclusivo. No hay -que sepamos- otro cerebro en el reino animal capaz de, por ejemplo, generar un pensamiento abstracto”. En esta investigación se ha comparado el cerebro del ser humano con el de otros animales, también se ha investigado por dentro con restos de cerebros extraídos de operaciones quirúrgicas y autopsias, y se ha investigado virtualmente en un laboratorio.

Un mapa detallado para entender muchas enfermedades

El mapa tambiénnos permite entender la mente en su estado adulto y en desarrollo, lo que es esencial para abordar diversas enfermedades como el autismo, trastornos psiquiátricos, el Parkinson, el Alzheimer y muchas otras. El neuropatólogo explica que “las células son las que realmente enferman. Nosotros estamos hechos de células, pero son las células las que enferman y si podemos identificar qué células y en qué regiones están enfermando, nos acercan exactamente a los procesos que tienen lugar dentro de la célula y que están fallando”. Es el camino para encontrar nuevas terapias para poder modificar esos procesos.

El ritmo de vida actual está provocando que, cada vez más, las enfermedades cognitivas sean un problema para las sociedades de los países.





“Conocemos el material del que están hechas las células -que es muy parecido al de un roedor o un chimpancé- pero, cómo se expresan y cómo genera diferentes posibilidades es muy exclusivo de nuestra especie y cómo genera enfermedades, que son exclusivas nuestras, como el Alzheimer, también es necesario conocerlo”, señala Jorge Alcalde.

Entender el cerebro humano de esta manera también nos ayudará a entender mejor quiénes somos como seres humanos. Aunque todavía quedan dar algunos pasos, el proyecto supone un gran avance para la comunidad científica: “Supone abordar muy directamente en el nivel molecular en el que intervienen los fármacos, pero tener un mapa muy preciso de lo que está fallando en cada enfermedad. Se ha creado un mapa con los datos de cerebros de diferentes enfermedades que todos podemos consultar”.

Con este nuevo Atlas del cerebro, ahora tenemos una base de datos que permitirá a los investigadores abordar cuestiones fundamentales sobre el cerebro humano y su organización genética.