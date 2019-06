Pep Guardiola se lleva un 'Zas' por acusar a las instituciones de ejercer “represeión ideológica”

Este martes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al entrenador del Manchester City FC, Pep Guardiola. “Entrenador es una de esas actividades sobre las que todo el mundo opina. Debe de ser muy duro hacer los exámenes para sacarse el título, que te den la oportunidad para ejercer, hacer el recorrido desde las categorías inferiores hasta las más altas, para que luego el personal se siente un sofá delante de la tele y te diga qué tienes que hacer: que si el esquema no es el que debería, que cómo se le ocurre meter a no se quién o sacar al otro… Con los árbitros pasa lo mismo; todo el mundo parece que se ha estudiado el reglamento” reflexiona el periodista.

“Guardiola ha debido de pensar: si todos jugáis a opinar sobre lo que no tenéis ni idea, pues yo, que soy entrenador, voy a jugar a ser … intelectual, como si también me hubiera leído un montón de libros y los hubiera entendido. Cuando él habla de la independencia y demás no lo hace sin tener ni puñetera idea de lo que dice; eso no es lo que importa. Lo hace para que el resto vea qué siente un entrenador cuando el personal abre la boca sin saber nada de cómo se dirige un equipo de fútbol. Cuando habla de política, en realidad, está reivindicando su oficio de entrenador” apunta Herrero.

Guardiola se ha vuelto a manifestar en un vídeo que ha publicado la plataforma independentista Omnium Cultural. “Fíjense el nivelazo: le han puesto, entre otros, al lado de una premio nobel de la paz y de Noam Chomsky, que éste sí que ha leído pero tampoco se puede saber de todo”. Todos aparecen dos veces menos Guardiola, que dice esto.

"Pedimos a las instituciones españolas que frenen su represión ideológica", subraya Guardiola.

“Vamos a ver Pep. A ver cómo te lo explico para que lo entiendas. ¿Tú has visto el subidón que ha dado ERC? ¿A que no están en la cárcel los millones de personas que votaron a ese partido? ¿Tú has visto a Laura Borrás, ese referente del pensamiento, el otro día con el Rey, que le miró a los ojos como mujer catalana? ¿La han metido en chirona? Venga que es fácil. Si toda esa gente tiene la ideología que tiene y no está en la cárcel, los que están en la cárcel no lo están por la ideología sino por otra cosa. Conclusión: las instituciones españolas no reprimen ideológicamente a nadie” le atiza Julio César Herrero al entrenador de fútbol.

Así que, por “afirmar que las instituciones españolas ejercen una represión ideológica”, el entrenador de fútbol, Pep Guardiola, se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!