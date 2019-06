“Felipe VI se vio decepcionado con una parte de la sociedad después del esfuerzo que ha hecho por Cataluña"

El historiador y escritor Jordi Canal, ha explicado en el programa Converses de COPE Catalunya i Andorra que “los cinco años de monarquía (de Felipe VI) no han sido fáciles, desde un punto de vista político. Evidentemente el procés ha provocado varios problemas graves obligando a Felipe VI a hacer la intervención del 3 de octubre, una intervención extraordinaria dentro de sus funciones”. Jordi Canal ha participado en el programa Converses con motivo del lanzamiento de su nuevo libro “La monarquía del Siglo XXI”, un ensayo en el que habla del pasado, presente y futuro de la Casa Real española. La publicación coincide con el quinto aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey y con la retirada de Juan Carlos I de la vida pública. Desde su abdicación, en junio de 2014, su hijo, Felipe VI, ha reinado en una época complicada. “Teniendo en cuenta todas estas dificultades, pienso que en los cinco años de Felipe VI no se han cometido grandes errores”, ha explicado Canal. “Podríamos entrar a discutir si alguna actividad se debería haber realizado o no pero no se han cometido grandes errores”. Sobre aquella aparición pública en los televisores de los españoles, Canal valora la templanza del rey: “mucha gente le pidió que interviniera y fuera más allá de lo que la Constitución le permitía”.

Las razones que ve el historiador gerundense en el discurso que dio Felipe VI tras el golpe del 1 de octubre son personales, dada la cercanía del monarca con Catalunya: “El discurso del 3 de octubre me parece que es de un rey que siente – a parte de la función que le da la Constitución de velar por el buen funcionamiento de las instituciones, que es lo que justifica el discurso-. Es un discurso en el que hay una decepción hacia una parte de la sociedad catalana por la que él se había implicado mucho”. De hecho, entre el reinado de su padre y el de nuestro actual rey, Canal ve claras diferencias: “El discurso lo hace diferente del que habría dado su padre, Juan Carlos I. Felipe VI ha sido uno de los reyes más implicados con Catalunya: ha sido el que más veces ha venido a Catalunya, habla muy bien en catalán -mejor que algunos independentistas-. El esfuerzo hecho por el rey se transforma en decepción, como vimos en el discurso”, afirmó.

Como recoge en su libro, Jordi Canal ve en esta línea de la corona una nueva era: “Con Felipe VI se consolida la Casa Real”, explica. “Ha aprendido muchas cosas de la etapa anterior, la necesidad de tener unos colaboradores a su lado que le digan las cosas y que trabajen para ti permanentemente, se ha sabido rodear de personas de confianza y

profesionales”. Y una de las personas que más destaca en el cambio es la reina: “El papel que ha hecho doña Letizia en esta monarquía del S.XXI es aportar aires de modernización que, al lado del rigor que caracteriza al actual rey, han hecho de la monarquía una institución más moderna”. Canal ve positivo que se hayan superado los “errores de la anterior monarquía”. “Uno de los problemas de la crisis de la monarquía de Juan Carlos I es que seguía siendo una monarquía del S. XX en pleno S.XXI”, ha explicado Jordi Canal. “Vías de modernización como la imagen, el rigor y la transparencia son muy importantes y en los últimos años se han asumido”, ha añadido.

En cuanto a los problemas más importantes de los últimos años en España, Canal ve una estrategia en la fijación con la Casa Real por parte de los separatistas: “los independentistas si quieren tocar alguna cosa del estado, el Rey es uno de los pilares fundamentales. Atacar al Rey es una manera de debilitar al Estado. El populismo de izquierdas también lo ha entendido y lo atacan para ir hacia otro modelo de Estado”, ha argumentado. Canal ha recordado, sin embargo, que “las monarquías parlamentarias, que son plenamente democráticas, han dado en los últimos tiempos en Europa mucha más estabilidad que según qué repúblicas”. El historiador, además, ve en en los líderes del procés una ignorancia clara: “los independentistas cometieron un error que era pensar que el estado y la monarquía eran muy débiles porque no contestaban, pero descubrieron que no era así el 1 de octubre, y lo siguen descubriendo con el juicio. La monarquía es más sólida de lo que han pensado siempre”.

Después de dos años muy duros a nivel político, Canal no ve un futuro plácido: “las cosas pueden ir a peor, no hace falta descartarlo, y lo comprobaremos en otoño. Con la sentencia del juicio y la campaña electoral podemos entrar en una etapa complicada”, ha afirmado. Algunas de las soluciones que plantea se exponen en su libro, en el que plantea que desde el Estado debería actuarse sobre “escuela, medios de comunicación y funcionariado”. “No apuesto por un 155 pero sin actuar en estos puntos iremos a peor”, ha sentenciado. Canal no cree necesario abrir una reforma de la Constitución, sino que es más partidario de una reformulación de las autonomías: “Se pueden repensar sin tocar la Constitución. Una reforma de las autonomías debería ser: vamos a ver qué ha funcionado los últimos 40 años y qué no para cambiarlo. Puede ser que el dinero esté

mal repartido porque hay comunidades que salen mejor paradas que otras”, ha concluido. Sobre la polémica con los Premios Fundación Princesa de Girona, Canal ha asegurado que “es dificil saber cuando se podrá retomar una normalidad institucional en una sociedad que vive un momento excepcional, por la fractura social y la crispación, pero yo no enterraría el proyecto”.