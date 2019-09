Pedro Sánchez se lleva un 'Zas' por sus contradicciones a la hora de definir qué es negociar

Este viernes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Lleva unos días muy activos vendiendo sus cosas. Y claro, él lo que hace es poner voz a lo que otros escriben. Que no digo yo que no se lo crea ni esté convencido. Pero que a lo mejor, a veces, le falta tiempo para leer antes… Porque es un tipo preparado y yo creo que se si leyera antes algunas cosas que dice, no las diría. Ayer le dio por dar clases de negociación. Que ya ves tú, qué necesidad. Precisamente él. Pero bueno: es el presidente y puede dar clases de lo que él quiera. Faltaría más.

Y en uno de esos lances intensos que le dan a veces, vio que llegaba a una frase de apariencia redonda. De esas que dices “qué bonito me ha quedado, verás como esto es titular”. Por eso la dijo dos veces; para que quedara clara la profundidad de pensamiento. Vamos a ver, Pedro. ¿Te has dado cuenta de la solemne…? ¿Tú te has dado cuenta de lo que has dicho? Vamos por partes. “Saber negociar es querer negociar”. No. Una cosa es saber y otra es querer. Uno puede saber negociar y no querer; o puede querer negociar y no saber. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Dices que “saber negociar es no imponer sino acordar”. Pues, hombre, que lo de no imponer lo diga quien el día 17 de julio, en una entrevista con La Sexta dijo que “lo mejor que podría hacer Iglesias es dar un paso atrás”… pues no deja de tener su gracia. Y ya por último, lo de que “saber negociar es acordar”, pues tampoco. El acuerdo es el resultado de la negociación pero no es la negociación. En fin, que la frase de marras, aunque haya sido titular en un montón de sitios, no hay por dónde cogerla.

Así que, por afirmar que negociar no es imponer, después de haber exigido que Pablo Iglesias renunciara a entrar en el Gobierno, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se lleva un ‘¡ZAS, en toda la boca!’