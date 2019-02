Pedro Sánchez se lleva un 'Zas' por los despropósitos de su libro

Este lunes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado (como cada día) un '¡ZAS, en toda la boca!' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los diferentes despropósitos que se recogen en su recién publicado libro “Manual de resistencia”. El periodista ha comenzado recalcando que el líder del ejecutivo tuvo que combatir en sus inicios los prejuicios que conllevaba que el llamaran “el guapo”, lo cual el propio Sánchez califica de “frívolos”. Herrero destaca que el líder del PSOE “revela que para “combatir esos prejuicios” decidió darse a conocer. Que igual que se combaten se confirman. Así que fue a … El Hormiguero, que es un programa en el que se puede demostrar solvencia política, como sabe todo el mundo”.

Apunta el colaborador de La Linterna que en el libro se recoge que, una vez que Pedro Sánchez consideraba esos prejuicios enterrados, su primera decisión como presidente fue cambiar el colchón en Moncloa. “Pero el libro, que la editorial tampoco cataloga como ‘de misterio’, no aclara qué colchón. Porque leo en El Español esta noticia de 5 de junio: “La retirada del colchón de Mariano y Viri, donado a una ONG, inició la mudanza “exprés” en La Moncloa”.

“Hay que agradecer al presidente que el libro, que tampoco está catalogado ‘de humor’, haya conseguido que, durante unas horas, en los medios de comunicación hayamos hablado de Fray Luis de León y de San Juan de la Cruz. Página 48: En su primer día de trabajo tras recuperar el control del PSOE, escribe: "Al verme (los conductores) me dieron un abrazo. No dijeron nada, solo "buenos días" y un abrazo. Se subieron al coche y me preguntaron: "¿A Ferraz?". Me acordé de San Juan de la Cruz en Salamanca: "Cómo decíamos ayer...". Que no digo yo que San Juan de la Cruz no haya dicho alguna vez “como decíamos ayer”. Y seguro que Aristóteles también dijo alguna vez “pues mira qué buen día se ha quedado”. Pero no consta que la haya dicho, aunque quizá la escuchó, porque fue alumno de Fray Luis. El profesor la dijo al retomar sus clases después de haber estado en prisión durante cuatro años. Cualquier analogía con la vida del presidente es un desatino” subraya el periodista.

Por lo tanto, porfirmar lo que no ha escrito y por escribir lo que no ha pensado, “Pedro Sánchez se lleva un... ¡ZAS! ¡En toda la boca!