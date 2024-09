El país que sacó más oro de México en los últimos 10 años que España en toda su historia: su presidente sí fue invitado

Se trata de uno de los temas sorpresa de la semana: el choque diplomático entre México y España a consecuencia de la no invitación del país azteca a Felipe VI para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta. Un desaire al que respondió el presidente español y que México se justifica en una carta de López Obrador al Jefe del Estado de España a la que este nunca respondió.

Pero se trata de un tema que, más allá del debate de si España debería pedir perdón a México por los años de conquista o de los detalles históricos, el periodista Enrique Serbeto ha querido señalar dos aspectos de la polémica de los que no todos están hablando: el primero podría evidenciar que todo se trata de una cortina de humo y, el segundo, la doble vara de medir del Ejecutivo mexicano.

EFE Claudia Sheinbaum y López Obrador

Una noticia en México de la que no se habla

Serbeto explica este viernes en La Linterna que todo el revuelo diplomático que está “intentando tapar es la pavorosa situación en Sinaloa”. “Realmente es algo que me llama mucho la atención porque he estado leyendo muchos periódicos mexicanos, sobre todo los del estado de Culiacán y de Sinaloa, y no encuentras estas noticias”, señala el periodista a Ángel Expósito.

Y es que se trataría de que en una misión internacionalista cubana que está en México, “se les han presentado los guerrilleros, los narco guerrilleros, han llegado a una de estas misiones médicas cubanas y diciéndoles, para que curen heridos de sus filas, 'si estos se mueren, ustedes se mueren también'”, apunta el colaborador de COPE. Ante esta situación, “los cubanos se han tenido que retirar y se han vuelto a Cuba porque ya no se puede resistir tal cantidad de violencia”. “Debe ser también muy difícil ser periodista en esas condiciones pero ni siquiera se cuenta”, lamenta Serbeto que, explica, lo ha tenido que ir a descubrir en periódicos cubanos y también de la oposición.

Además, ha querido comentar al director de La Linterna, que, “a pesar de las apariencias, a López Obrador, Enrique, lo de la sucesión dinástica no le parece mal del todo”. Así, comentaba que esta semana ha nombrado a su segundo hijo, a Andrés Manuel López Beltrán, de 38 años, como secretario de organización de Morena, que es su partido político.

El invitado de Sheinbaum que saqueó más oro que España

Finalmente, Expósito le lanzaba una pregunta a Serbeto reveladora: ¿Qué invitado de Claudia Sheinbaum, recordemos que el martes tomó posesión, se está quedando con más oro del que se dice que vino a la península de toda América en aquellos siglos? La respuesta ha sido clara: Maduro, el presidente de Venezuela. “Fíjate, solo por usar unos ciertos números: se calcula que a la península, porque todo era España entonces, llegaron en estos tres siglos en los que México y España compartíamos el Estado, se trajeron 306 toneladas. Eso equivale más o menos a lo que ha sacado Maduro de Lorinoco en los últimos 10 años”, sentencia el periodista.

México veta a Felipe VI justificando que no respondió a su carta para "pedir perdón"

“Y para que las cifras lleven su propia característica, he estado mirando un informe de la OCDE, un informe oficial, en lo que dice que no sabe, nadie sabe dónde va a parar ese oro, al menos el 70% se está exportando de contrabando y el principal responsable de esa extracción de oro y de la salida clandestina de ese oro, se llama Vladimir Padrino, el jefe del ejército”, concluye.