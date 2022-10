“Notaba un vínculo”: Los mensajes de Whatsapp con los que Alba manipuló a la madre del parricida de Vilanova

La Audiencia de Barcelona sigue juzgando un caso sin parangón en España. El asesinato de un padre a manos de su hijo, inducido supuestamente por Alba, una amiga que, en el fondo, solo quería seguir viviendo del dinero que le daba el chaval. El chico además sufre esquizofrenia paranoide y estaba sin diagnosticar. El crimen ocurrió el 8 de junio de 2019 en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Manuel Molina murió apuñalado y abrasado a manos de su hijo Ismael, de 21 años. Contó que su padre era miembro de un peligroso grupo mafioso que amenazaba con matar al resto de la familia, a su novia, Julia, y a los gemelos que, decía haber tenido con ella. Durante el juicio se están viviendo momentos surrealistas. Julia, la novia que nunca existió, fue un invento de Alba, la amiga, pero tanto la madre del chico y esposa de la víctima como la madre de la propia Alba hablaban con “ella” por whatsapp.

Por los micrófonos de COPE ha pasado este lunes Cruz Morcillo, periodista de ABC especializada en sucesos, ha repasado los últimos detalles del caso y que han salido a la luz en el juicio, que se está celebrando estos días.









“Un poder supremo”

Según la Fiscalía, Alba Andreu, que así se llama una chica de 19 años fue la persona que lo convenció para matar al padre gracias a que en un año de amistad había adquirido sobre Ismael “un poder supremo”. Ismael tenía un amigo íntimo, Arnau, desde el colegio. Estudiaban juntos la carrera de Ingeniería informática, pasaban las horas jugando en el ordenador. Un año antes este chico empezó a salir con Alba, a la que había conocido en Tinder, y se la presentó a su amigo. Los tres se hicieron íntimos. Ella se dio cuenta de que los dos amigos eran introvertidos y “fácilmente manipulables”. Les contó que ella formaba parte un grupo secreto de los Mossos d’Esquadra que ayudaba a mujeres maltratadas y torturadas. Los invitó a unirse.

Arnau rompió la relación al año, pero Ismael siguió al pie de la letra lo que ella le decía, incluido pagar gastos para ese grupo. Ella empieza a estafarlo (hasta 7.495) hasta que los padres le cierran el grifo y es cuando le pide 20.000 euros o matarían a los supuestos hijos.





Los mensajes de Whatsapp con los que manipuló a la madre de Ismael

Pero estos días han salido a la luz nuevos datos en el juicio, como que no sólo manipuló por whatsapp a Ismael, sino también a su madre. “Alba crea el personaje para acercarse más a Ismael, fomenta una relación telefónica y cibernética intensa, con el objetivo de tener doble influencia en el acusado, llegando a simular que había tenido hijos por inseminación artificial (le pidió esperma en un tarro)”, explica Cruz en La Linterna. “Lo fue cebando en cientos de conversaciones por whastapp, se escribía cartas de amor con una ficción.

La madre de Alba ha contado en el juicio que le llegó a tomar cariño a Julia. Hablaba con ella por whatsapp para organizar una fiesta sorpresa a su hija. Todo es tan disparatado que esta mujer llegó a pedirle dinero a la inexistente Julia (45.000 euros) que obviamente nunca llegaron", comenta la periodista. "Notaba con ella un vínculo, un cariño especial, pero nunca pensé que era Alba", dijo. Pero es que también lo ha dicho la madre de Ismael, la viuda. "Ninguna la vio jamás, porque Alba pretextaba todo tipo de desgracias, que era huérfana, que estaba enferma", señala Cruz Morcillo.









El perfil de una mentirosa patológica

Alba llegó a inventarse dos embarazos suyos con ex parejas distintas y en uno de los casos abortó, según un testigo. “El tema de los falsos embarazos lo sacó a relucir primero uno de los ex novios de Alba, con quien la procesada había compartido su vida años antes del crimen”, explica la periodista. Aseguró que Alba se quedó embarazada de él y después abortó, pero no era cierto. “Quiero que acabe todo esto y no saber de ella en mi puñetera vida".

Una amiga habló del segundo embarazo simulado. A su novio, que sigue siéndolo le dijo que tenía un hermano ginecólogo y le hacía las ecografías gratis. “Todo falso de nuevo”, aclara. También simuló un accidente de tráfico por el que llegó a cobrar una indemnización, al parecer. Esta amiga también 'whatsapppeó' con la inexistente Julia.