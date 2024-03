La neuropsicóloga Aurora García Moreno desvela la clave para superar una infidelidad en pareja

La infidelidad es una de las razones por las que muchas parejas se rompen, pues que un miembro de la pareja engañe al otro. En España cerca del 33% han reconocido que en algún momento de sus relaciones en pareja han sido infieles.

Los casos de infidelidades siguen en aumento, pero la cuestión principal es si se está normalizando este tipo de comportamientos. Este martes en La Linterna, el subdirector del programa, Rubén Corral, ha analizado este tema junto a la neuropsicóloga Aurora García Moreno.





"La persona quiere perdonar y pasar página"

Y es que, tal y como ha explicado Aurora, una infidelidad afecta a la salud mental dependiendo de cada persona, pero significativamente “al equilibrio personal”. Al fin y al cabo, señala que se rompe con el “proyecto de vida” y con “su día a día”, y añade, esto es “difícil de procesar para muchas personas”.

Asimismo, la neuropsicóloga señala que las personas engañadas se preguntan “por qué” les ha pasado a ellas, e incluso se sienten “en situación de abandono” y con numerosas “emociones negativas”. Tanto la tristeza como el “enfado y la rabia”, van a sacudir la vida de estas personas, que pueden llegar a sentir culpa y “mucha vergüenza”.

Tras una infidelidad, las personas sufren un bloqueo emocional porque “la persona quiere perdonar y pasar página, pero la mente no deja hacerlo, y esto ocurre porque no se acepta lo ocurrido”. La experta alega que la desconfianza hacer que no se pueda retomar la relación, aunque lo quiera intentar.





¿Cómo arreglar una pareja que ha vivido una infidelidad?

Sin embargo, Rubén ha preguntado a Aurora, cómo se recupera esa confianza perdida, y García Moreno ha indicado que “no es fácil” y añade, que lo primordial es “el compromiso”.

Adicionalmente, la neuropsicóloga aconseja que en caso de que se produzcan roces “no recordar lo sucedido”, y que se debe ir “poco a poco construyendo de nuevo esa confianza”.

Aurora recomienda “establecer una comunicación sana, expresando esos sentimientos, esos objetivos, aquello que se quiere construir en conjunto, sobre todo mucha escucha, respetando lo que dice la otra persona”.

En conclusión, la experta cuenta que la clave está en expresar y empatizar, y “muy importante comprender por qué ha ocurrido esa infidelidad”. Por ejemplo “la inseguridad, la poca comunicación, problemas que hayan surgido en la relación y no han sido hablados”.