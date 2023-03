Negreira, a Tomás Guasch en 1992: "No me han propuesto ganar dinero fácil, y si hubiera pasado no se lo diría"

El comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo, Tomás Guasch, analizaba este jueves con Ángel Expósito las últimas informaciones sobre el caso Negreira y recordaba lo que le dijo en una entrevista en el año 1992, justo cuando el ex árbitro se retiró de los terrenos de juego. Así, el director de La Linterna quería saber, en boca de alguien que lleva tantos años siguiendo el periodismo deportivo, y tras ver muchos partidos en los que Negreira estaba arbitrando, si “era buen árbitro”.

"Sí, de lo que había entonces sí, no tiene nada que ver la trastienda con lo que hubiera", comentaba Guasch en los micrófonos de COPE. "Es un tipo simpático, vivía no muy lejos de casa, me acuerdo que quedamos en un bar y me acuerdo que era un tipo muy echado para adelante". Y esa "quedada" hace referencia a una entrevista con motivo de la retirada de Enríquez Negreira.









La entrevista a Negreira en 1992



“Me han mandado una entrevista que le hice yo para El Mundo Deportivo cuando se retiró en 1992, en la que le pregunté “¿usted no es millonario porque no ha querido?”, confiesa el comentarista deportivo a Expósito. Y, ¿qué le contestó Negreira?: “Nadie me ha propuesto ganar dinero fácil, y si me hubiera encontrado con eso no se lo diría. Je, je”.

El director de La Linterna le animaba a recuperar el audio pero, lamentablemente, Guasch recordaba que había sido para prensa escrita: "No, era una entrevista hecha con papel y bolígrafo, tengo aquí la fotocopia que me han mandado".





El papel de los presidentes blaugranas



Más centrado en el caso, Expósito le preguntaba por la implicaciones de los diferentes presidentes del Barcelona durante la época de los pagos a Negreira: “Gaspart, Bartomeu, Laporta... ¿Los presidentes eran conscientes de lo que estaba ocurriendo?” “Absolutamente”, responde Guasch.

“Más allá de todo el tinglado jurídico, 100 partidos de liga, 1 tarjeta roja al Barcelona. 78 partidos de Liga sin un penalti en contra, es una obra maestra. Ya hay que tomárselo un poco a coña porque todo esto no se puede ni condenar a alguien que ha hecho algo tan extraordinario ante los ojos de todos durante tanto tiempo. Yo estaba en el AS en la época del Villarato que teníamos cierto mosqueo, dos ligas con una tarjeta roja y ni un penalti en contra”, comenta.

Audio









Critica también el comentarista de Tiempo de Juego la réplica culé centrada en acusar al Madrid de ser el motivo para realizar los pagos. “Hay mucha gente en Cataluña que nace y crece con esta idea, Madrid nos roba, y va pasando de generación en generación. Cuántos hemos conocido a Franco en España, seremos el 20%, “Franco nos han robado toda la vida, las autopistas...” Eso empieza así, nos tenemos que defender del Madrid que es el que roba, y me tengo que defender”, se queja Guasch, que señala que ese argumento deja al resto de equipos como víctimas colaterales.

“Claro, al resto de la humanidad lo tienes que jorobar igual. Hay gente con la que hablo y la consideras formada y no la sacas de algo que es que, maestro, son 17 años, hay gente cercana al Barça que dice que esto viene de después de Cruyff”.

Por último, asegura Guasch que los efectos de este caso llegan hasta el punto de dañar posiblemente los ingresos televisivos indirectamente: “Si yo tengo que abonarme a un canal de televisión para ver fútbol, no hay quien pague 300 euros por una barrera en Las Ventas para ver a un toro afeitado, ni hay quien vaya al Teatro Real a escuchar playback. Si quieres que me abone, me abono al cine, pero procure no tomarme el pelo, es el escándalo más grande del fútbol español”.