El motivo por el que el 70% de los españoles pierde el dinero de la Lotería en 5 años: "Muchos se arrepienten"

El Sorteo Extraordinario de Navidad ha repartido este año 2.520 millones de euros en premios entre los 172 millones de décimos emitidos. Uno de los momentos más esperados cada año por los españoles con el que los participantes pueden convertirse en los nuevos millonarios o sencillamente ir un poco más desahogados a fin de mes, en el caso de los premios más pequeños.

¿Sabrías realmente qué hacer si te toca la Lotería?

La Asociación Europea de Planificación Financieradice que el 70% de los ganadores de la Lotería se acaba arruinando al cabo de unos cinco años ¿Taparías agujeros? ¿Cómo hay que invertirlo?

Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales, explica en La Linterna por qué sucede esto: "No me sorprende porque el dinero fácil se gasta fácilmente. La gente, con alegría, se lo gasta, no sabe invertir bien y muchos acaban arrepintiéndose de que les haya tocado el Gordo de la Lotería".





Cuidado con "tapar agujeros"

La frase más repetida entre las cosas que se harían si se es agraciado con algo de dinero es aquella de "lo utilizaría para tapar agujeros" pero, ¿es una buena idea gastarse el dinero en, por ejemplo, pagar la hipoteca? El experto advierte que "si hay hipotecas de interés variable, que ahora están muy caras rozando el 4%, lo principal es amortizar todo lo que podamos ese agujero". A pesar de este consejo, Rubén Gimeno alerta de un detalle importante en el que hay que fijarse antes de tomar esta decisión: "¡Ojo con las condiciones que tienen las hipotecas de penalización por cancelar de golpe todo el capital pendiente! Es mejor no cancelarlo todo, dejar una mensualidad porque muchas hipotecas penalizan si de golpe amortizan todo".

Invertir o gastar

Si has utilizado el dinero para "tapar agujeros" y todavía tienes dinero. ¿Cómo es la mejor forma de invertirlo?: "Depende del perfil del afortunado, si es joven o una persona más mayor. En principio, hay que arriesgar lo menos posible. Hay productos financieros de renta fija como son los depósitos o cuentas bancarias remuneradas, también en Deuda Pública que están subiendo los tipos de interés y luego otro poco en renta variable, acciones, fondos o, incluso, en un plan de pensiones para cuando uno se jubile tener un dinerito extra tampoco está mal", aconseja.





Pero, además de invertirlo, también es importante gastarlo. Rubén Gimeno sugiere "esperar unos meses, no hay que precipitarse para gastar o invertir, tampoco pregonarlo mucho y mantenerse en el anonimato y, luego, para los caprichos siempre hay que darse ese gusto, dejando un pequeño remanente en el colchón por lo que pueda venir en el futuro".

Y, por último, meter todo el dinero en tu cuenta corriente tampoco es aconsejable. "El dinero está parado en el banco, el único que gana es el banco y si es una cuenta corriente no hay remuneración, por lo que un poco puede quedarse en el banco, pero el resto hay que invertirlo en estos productos financieros o, si te ha tocado mucho dinero, también invertirlo en un negocio, que puede venir bien".