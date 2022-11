El momento de Emilio Aragón en Médico de Familia que ha recordado Expósito: "Lo hace hoy y le dicen fascista"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, recordaba este lunes en La Linterna un momento concreto de la mítica serie de televisión de Telecinco, 'Médico de familia', protagonizada por Emilio Aragón y que, según apunta el comunicador de COPE, si “lo hace hoy” le llegarían a llamar “de fascista para arriba”.

Y es que, junto a Jon Uriarte, ambos han repasado al comienzo de semana la manifestación por la situación sanitaria. Eso sí, y como suele ser habitual en la sección 'He visto luz', lo han hecho con el tono de humor que les caracteriza. Por eso, han querido repasar y comparar, siempre con una sonrisa, cómo era la situación sanitaria en las series de televisión hace más de 20 años y la actualidad.

“Manifestación en Madrid, largas listas de esperas, falta de médicos, quejas del personal sanitario y los pacientes... La sanidad está en pie de guerra y también queremos hablar de ello de manera distendida, lo malo es que para ello sólo tengo a Jon Uriarte, que siempre le ha encantado jugar a los médicos”, comentaba el director del programa de COPE”.









El momento de 'Médico de Familia' que ha recordado Expósito



“Qué lejos quedan Expósito los días en los que el médico era un tipo cuyo mayor problema era una mudanza”, comentaba Uriarte al comienzo de la sección, antes de dar paso a una escena en concreto del primer capítulo de la mítica serie de Telecinco, 'Médico de Familia'. Un momento televisivo que merecía el aporte del director de La Linterna: “Eso lo hace hoy le ponen de fascistas para arriba, macho”. Si quieres escuchar la escena en concreto, hazlo en el siguiente audio.

Audio









En la escena se escucha a uno de los personajes, una mujer sanitaria, redirigir a los pacientes ante la ausencia del personaje de Aragón: “A ver, no se me desmadren, el doctor Ruiz atenderá a los pacientes del doctor Martín. Olviden lo que acabo de decir, ya está aquí el doctor Martín”. “Doctor Martín a buenas horas, ayer se quedó hasta tarde viendo el fútbol, eh”, le espetaba uno de los pacientes en tono de broma, lo que se lleva la réplica: “Oye, ¿qué hizo el Atleti ayer Paco que no me acuerdo?” “¿Qué pasa? ¿Qué te has quedo más frito que el palo de un churrero?”, le comenta su compañera con lo que concluye: “No, es que estoy de mudanza”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así arrancaba médico de familia, había más problemas en casa de Emilio Aragón que en el hospital, apuntaba Uriarte antes de comentar: “Por cierto, ahora cada vez hay menos médico de familia, la gente no quiere serlo”.





Ángel sobre el anuncio de Isabel Preysler en 1989 y Tamara Falcó

Y no es el único momento televisivo que ambos comunicadores rememoraban sobre hace más de 20 años. Hace sólo unos días el director de La Linterna traía a colación el audio de un vídeo de hace más de 30 años que protagonizaba Preysler y que no tiene que ver con los míticos anuncios de Ferrero Rocher. Todo ello después de que se cumpliesen 33 años de la caída del muro de Berlín y Jon Uriarte decidió rescatar todo lo que ocurrió en Europa durante 1989, hasta que llegaron a un anuncio de televisión muy especial.

El anuncio decía así: “Si tratamos de recordar una marca de cerámica seguro que la mayoría de nosotros pensará en la misma y, si casi todos pensamos en Porcelanosa, por algo será, ¿no creen?”. Y es que la última parte del anuncio la protagonizaba, sí, Isabel Preysler, lo que dejaba a cuadros al director de La Linterna. “Qué grande, Isabel Preysler macho, qué fuerte”, respondía sorprendido Expósito.

Audio









En ese momento, Uriarte sacaba a colación un dato que muchos seguro que ya se han dado cuenta a estas alturas: que a esa edad tenía exactamente el mismo tono y sonido de voz que su hija en la actualidad: “Que se parece en la voz a Tamara”. “Será al revés”, replica Expósito. “Hacía sus primeros anuncios en televisión y supuso toda una revolución”, apuntaba Uriarte.