Miquel Buch se lleva un 'Zas' por menospreciar a la UME y tratarla como ayuda extranjera

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Miquel Buch.

“Acabamos la semana con una nueva entrega de ‘Intelectuales de la República proclamada pero no implementada porque votar no es un delito y yo fui a merendar… de Cataluña’. Me dirán que estos años de matraca de los independentistas por el mundo no nos ha dejado momentos divertidos y para echarse unas risas: que si el derecho de autodeterminación, que si el Estado represor, la violación de derechos… Con el chiste de la violación de derechos se han reído también hasta en Estrasburgo” reflexiona Herrero en la introducción del tema.

“Y uno pensaba que ya no cabía otro gracioso más. Pues no. Ha nacido una estrella. Se llama Miquel Buch. Que se preguntarán ustedes: ¿y éste quién es? Pues es el Ministro de Interior de la República. Él se hace llamar ‘consejero’ pero es porque es, de natural, humilde”.

Buch agradeció ayer la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias en los trabajos de extinción del fuego en Tarragona. “Y dirán, “pues no sé dónde está la gracia”. Esperen. Escuchen esto”,

Audio

“Vamos a ver, Miquel. Eres muy grande. Esa cabeza ingeniosa no se puede tener de nacimiento. Has debido tener una formación sólida para que se te ocurran estas cosas. Así que he ido a la web del gobierno de la República para ver tu curriculum y… llevas toda la vida viviendo del cuento. Bueno, dice que hiciste estudios de Formación profesional. O sea, que tampoco los acabaste. Y me dije: “no puede ser. Es de nacimiento”. Y miré en la Wikipedia. Ponía lo mismo. Bueno no. La primera línea de la biografía era diferente. Pone esto: “trabajó como portero de discoteca en Badalona”. Ahí está: tú has tenido que escuchar desde fuera algunas canciones que se te han quedado dentro... Y eso marca” le atiza el colaborador de La Linterna.

Así que, por “asegurar que la ayuda de la UME es una colaboración entre países porque el incendio se ha producido al lado del Estado español”, el consejero de Interior del Gobierno de la Generalitat, Miquel Buch, se lleva un… ¡Zas! ¡En toda la boca!