Méndez Monasterio: "La reforma de la Constitución no habla de los discapacitados que no son autónomos"

Lourdes Méndez Monasterio es la diputada de Vox que ha defendido hoy la oposición de su partido en el Congreso a retirar el término “disminuido” de la Constitución. Explica la parlamentaria a Expósito en La Linterna que “la forma en la cual se ha presentado la proposición, con el PSOE de la mano del Partido Popular o viceversa, no era lo más oportuno para hacer una reforma constitucional con la crisis institucional que estamos padeciendo, con los ataques de los partidos separatistas y nos ha parecido que no era ni la forma ni el momento”.

Méndez Monasterio defiende que tenía que haberse llevado a cabo la reforma constitucional con el “sosiego que se debe tener en una reforma constitucional, ni con el diálogo, ni con el acuerdo previo que debería haber ido y, además, con un texto que lo que se prepara es en cinco días”. Para la diputada, se “blanquea la debilidad de un gobierno” y tiene “como mercancía, así de claro, a las personas con discapacidad”.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con el voto en contra de Vox, la reforma del artículo 49 de la Constitución que sustituye el término 'disminuidos' por el de 'personas con discapacidad' / EFE





Tres puntos clave de la reforma



Ha querido matizar la diputada que no están en contra que se modifique el concepto y la terminología de disminuido en la Constitución. “Y eso lo hemos dicho por activa y por pasiva”. “No es cierto cuando dice que se ejercen todos los derechos por las personas con discapacidad cuando existe una discriminación clara con la ley del aborto y con la ley de la eutanasia. Por lo tanto, eso no es verdad”.

Otro tema que ha querido abordar es que existe diferencia entre los hombres y las mujeres. “Existe una asistencia especial a las mujeres, y la asistencia no es por el grado de discapacidad”. “Meter la ideología de género en la Constitución de esta manera es absolutamente inadmisible”, recalca.

??? "No es suficiente, la discriminación más grave es con los Gobiernos de Sánchez, la ley del aborto y la eutanasia"



“Dice que hay que garantizar la autonomía y, sin embargo, no habla de los grandes discapacitados que no pueden ser autónomos. Olvida a esas personas. Por lo tanto, claro, nos parece que es una carencia que no se atiene a la realidad. Y si no se atiene a la realidad, no es justa. Y, por lo tanto, no se ampara a esas personas”, concluye.