Más de 200.000 jóvenes se enfrentan a la EBAU: las claves para gestionar mejor el estrés y la ansiedad

Comienza la cuenta atrás para que los jóvenes tengan que asumir una de las pruebas más importantes de su vida: la EBAU. Los exámenes para acceder a la Universidad arrancan este miércoles, con la novedad de que los alumnos de bachillerato con un suspenso podrán presentarse a esta prueba que les abrirá la fuerte a su futuro.

Los más de 200.000 jóvenes que se presentarán a la EBAU no solo pelearán por obtener el aprobado -más del 90% la superan-, sino por sacar una buena calificación para cursar los estudios que desean dadas las elevadas notas de corte en determinados grados. Una presión que, desde luego, termina afectando a su salud mental y a su forma de gestionar las emociones. 'La Linterna' ha dado algunas claves de cómo gestionar estos nervios y lo ha hecho con la psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno.





García Moreno ha asegurado que son unos días que "se viven con muchos nervios, incertidumbre y miedo hacia lo desconocido", algo que va a "determinar gran parte de su futuro, además es el principio de su proyecto de vida, están sometidos a mucho estrés y ansiedad". De no controlarse estos niveles de estrés, los jóvenes manifestarán "emociones negativas". Por consiguiente, esto afectará a sus niveles de rendimiento, autoestima y salud. "No descansan bien y la alimentación no es la mejor", ha agregado.

La psicóloga ha subrayado que este momento se trata de "un punto de inflexión". Los estudiantes se van a enfrentar a una etapa "de muchos cambios". Los jóvenes "se adentran en un proceso de madurez, que les va a permitir tomar decisiones", ha asegurado la experta. Hasta este momento, los jóvenes han estado "en una zona de confort". Ahora, sin embargo, deberán dar el salto a la Universidad, con nuevos profesores y compañeros. "Esto aumenta su incertidumbre, inquietud y nerviosismo, y en muchos casos no se va a ajustar a lo que habían pensado", ha matizado García Moreno.





¿Cuál es el papel de los padres en estos momentos? Lo cierto es que, aún sin ser conscientes de ello, los padres intervienen activamente en sus estudios. "Son un referente desde muy pequeños e influyen en su personalidad", ha asegurado la experta. "El acompañamiento de los padres es muy útil para ayudarles a conocer sus fortalezas", ha agregado. En último lugar, García Moreno ha recordado a todos los jóvenes que lo más importante es aprender a gestionar tanto el estrés como los niveles de ansiedad. De hecho, ha matizado que cualquier experto deberá darles herramientas para poder identificar estos sentimientos, de tal forma que no afecten "a su estado emocional". De no hacerlo, ha recordado, "puede llevar a altos niveles de ansiedad y más estrés".