Marta Rivera en 'La Linterna': “No me esperaba este cargo. Cerré mi despacho del Congreso con todo dentro"

La ex colaboradora de 'La Linterna de COPE' y nueva consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, volvía este martes 20 de agosto a la que una vez fue su casa para comentar la actualidad política que rodea a la provincia de la capital tras el nombramiento de Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid y dar a conocer sus planes dentro del gobierno regional.

Marta Rivera de la Cruz comenzaba la entrevista comentando que no se esperaba en absoluto su nuevo cargo. “Yo le he contado precisamente a Ignacio Aguado que el día que cerré mi despacho el 31 de julio en el Congreso de los Diputados deje todo, hasta dejé un par de zapatos con la idea de que volvía en 20 días para volver al trabajo tras las vacaciones. Si hubiera tenido la mínima sospecha te aseguro que por lo menos los zapatos me los llevaba”, comentaba entre risas la nueva consejera de Cultura y turismo de la Comunidad de Madrid.

“La primera noticia que tuve de mis opciones al cargo fueron por rumores publicados en la prensa. Hace cinco días Ignacio Aguado me llamó me lo expuso y por responsabilidad y por oportunidad no pude decir que no”, declaraba Marta Rivera de la Cruz.

La consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid se siente “parte de un único equipo a pesar de ser un gobierno de coalición que cuenta con la obligación de trabajar juntos para los madrileños nos hayan o no votado”.

Marta Rivera de la Cruz cree que “hay que intensificar la colaboración con los ayuntamientos, algo que se ha perdido en los últimos años. Para mi esto es un objetivo, crear un tejido cultural con los ayuntamientos de toda la Comunidad de Madrid porque Madrid no es sólo la capital”. Un reto que intentará llevar a cabo durante los próximos cuatro años.