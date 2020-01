Marian, la 'madre coraje' cuyos tres hijos sufren una enfermedad degenerativa

La vida de Marian y José Antonio, un matrimonio sevillano con 3 hijos, cambió radicalmente el pasado 15 de octubre. Su hijo mediano, Daniel, de 9 años, era diagnosticado de ataxia, una enfermedad hereditaria neurodegenerativa que no tiene cura. Afecta principalmente a la coordinación motora y conlleva dificultades al andar. Un conjunto de problemas que van minimizando las capacidades musculares del paciente... llegando incluso a tener que depender de una silla de ruedas porque no pueden soportar su propio peso.

Una noticia terrible que llegó después de varios años intentando descifrar por qué su hijo tenía esa fragilidad motora. Marian y su marido son portadores los dos. Las probabilidades de que el pequeño desarrollase esta enfermedad eran del 25%. Otro 25% de que estuviera sano y el 50% de que únicamente fuese portador. Pero lo que realmente no esperaban... era que fuera a afectar no solo a sus otros hermanos, si no también a más familiares.

Cuatro afectados dentro de la misma familia y mucha desinformación para empezar a movilizarse. Carolina, la mayor, ha sido diagnosticada después de haber padecido algún síntoma de esta enfermedad recientemente. Daniel, el primero en ser afectado, ya tenía problemas desde pequeño... pero Hugo, de 5 años, tiene ataxia... aunque no tiene ningún síntoma. Según los médicos... puede aparecer entre los 5 y los 10 años. Momento en el que se puede manifestar el problema. Respecto al hijo de su hermano, hace años que tenía peores síntomas que el propio Daniel, el primer afectado. Un problema conjunto y unas características similares que no habían sido diagnosticadas.

Marian y su familia, ante tantas adversidades, no han tardado en movilizarse. Conoció a la asociación Ataxia de Sevilla y estos le derivaron con un equipo que estaba desarrollando una proyecto para luchar contra esta enfermedad.

Cualquier ayuda es poca para conseguir fondos. A través de familiares, amigos, voluntarios... han puesto en marcha talleres, carreras solidarias y un constante movimiento por redes sociales para concienciar a la sociedad ante esta terrible enfermedad, y sobre todo, para visibilizarla y encontrar un tratamiento para su cura.

Un proceso lento y muy costoso para ayudar a financiar este proyecto para intentar mejorar la calidad de vida de sus afectados.

