María Lillo, mediadora en adopción, sobre el crimen de Castro Urdiales: "Un niño no mata porque sí"

Ha sido el suceso que ha conmovido a España este jueves: la muerte de una mujer en la localidad cántabra de Castro Urdiales a manos, presuntamente, de sus dos hijos de 16 y 13 años. Uno de los detalles del crimen que más rápido han trascendido en los medios de comunicación era el hecho de que ambos menores no eran hijos biológicos de la víctima, si no que eran adoptados, algo que ha criticado el director de La Linterna, Ángel Expósito, que señala que el dato no es relevante.

María Lillo, coordinadora de ACI, mediadora especializada en adopción, explicaba al hilo de esta reflexión en COPE que han subido los casos de violencia filo-parental. “En Andalucía, Valencia y Madrid han aumentado los casos, y eso que sólo se denuncian el 15% de los casos más graves”, subraya. Y es que, para la mediadora, los niños adoptados “no son más propensos a ser violentos por sus antecedentes”. “La violencia y el comportamiento problemático es el resultado de muchos factores como el pasado, el entorno familiar, la crianza o la salud mental. No está determinado únicamente por ser adoptado”, aclara.









“No se puede estigmatizar a los adoptados”



Para Lillo, “igual que ella es una madre, un niño es un niño”. Insiste la mediadora en que los adoptados merecen “el mismo respeto, apoyo y oportunidades que cualquier otro niño”, mientras subraya que es importante abordar “cualquier problema de comportamiento con un enfoque individualizado, como en el caso de la raza, no se puede estigmatizar a estos niños”.

En la misma línea se pronunciaba Expósito en su videoblog, que criticaba que se evite hablar de gitanos para sustituirlo por el término “clanes”, al igual que evitar mencionar la nacionalidad en la mayoría de sucesos, mientras que en el caso de Castro Urdiales se ha hablado nada más conocerse los detalles de que ambos tenían la condición de adoptados.

Vista de los alrededores del lugar de los hechos, en Castro Urdiales este jueves / EFE

“Un niño no mata porque sí”



“Adoptado es un verbo, no tendría que ser un adjetivo que acompañe a los niños porque en su día fueran abandonados”, reclama la coordinadora de ACI, que recuerda que los niños adoptados “no deberían ser tratados como un colectivo por lo negativo”, todo lo contrario, “estos niños que han sufrido esa adversidad temprana deberían tener todo nuestro cariño, amor y comprensión”.

“Está claro que está mal lo que han hecho, pero habría que ahondar en el por qué. ¿Simplemente porque la madre era catecista y educaba a los niños en la fe cristiana no pueden tener un problema mental?”, se pregunta Lillo, que señala que el problema principal no es que sean adoptados, si no que “la sociedad hoy en día no cuida la infancia, no le damos la importancia a esa etapa vital para que un adulto sea sano”.

La delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego / EFE









En cualquier caso, concluye la mediadora en adopción que vivimos en una sociedad “impersonal”, que juzga “sin saber los dos puntos de vista”. “Siempre habría que valorar, aunque esté mal lo que han hecho, qué tipo de educación y atención estaban recibiendo esos niños. Un niño no mata por que sí”.