María Jesús del Barco: "Si la decisión del juez Peinado hubiera sido archivar, no tendríamos carta"

María Jesús del Barco es jueza y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, y ha analizado este martes en La Linterna la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras saberse que su mujer, Begoña Gómez, está citada a declarar para el próximo 5 de julio. “Si la decisión de Peinado hubiera sido archivar o sobreseimiento de las acciones, no hubiéramos tenido la carta, al presidente del Gobierno le hubiera parecida estupenda esta 'interferencia'”, critica la magistrada en COPE.

Para Del Barco, “meter al juez en el debate tan poco agradable del fango es una falta de respeto a la independencia judicial”. Y es que hay un punto de la carta del líder del Ejecutivo que ha querido comentar la jueza, y ha sido la parte en la que el presidente señalaba una supuesta norma no escrita por la que un juez no debe firmar una citación en campaña electoral.

“Si es una norma no escrita desde luego validez no tiene ninguna”, apunta la magistrada a Expósito. “Los tiempos de los jueces y los procedimientos no tienen nada que ver con la de los políticos, que parece que quieren que acompañemos nuestras decisiones a sus tiempos, y no”. En cualquier caso, para María Jesús del Barco, a ningún juez le gusta que le caiga un cisma mediático como este, como apuntaba en La Linterna, donde matizaba que “por suerte para los ciudadanos este tipo de declaraciones no influye de ninguna manera en los jueces”.

Así, al ser preguntada por Carmelo Encinas sobre si es normal que haya adelantado el juez Juan Carlos Peinado la declaración de Begoña Gómez a la de los testigos, la jueza se mostraba tajante: “ni es normal ni anormal, es habitual que hablen los investigados antes que los testigos”.





Las tres preguntas de Expósito a Sánchez por su carta



Así, el director de La Linterna, por su parte, ha querido dedicar su vídeoblog de este martes a este tema en concreto de la carta. El comunicador de COPE le lanza tres preguntas muy claras al presidente como respuesta.









Una. ¿Las cartas de recomendación de Begoña Gómez las habría escrito y firmado si no fuera su marido el presidente del Gobierno? ¿Sí o no?

Dos. ¿Las empresas recomendadas por Begoña Gómez obtuvieron posteriormente a la recomendación beneficios, ayudas, subvenciones y programas europeos¿ ¿Sí o tampoco? Es así de sencillo.

Tres. ¿Es verdad o es mentira que Begoña Gómez firmó esas cartas de su puño y letra?

Ya está, no hay más películas. Ni fachosfera, ni lo ultraderecha, ni los medios, ni los jueces, ni el montaje, ni el fango. Sí o no. Ya está. Lo demás es ruido, es hacerse la víctima y es no ser consciente de que en este país todavía (no sé por cuánto tiempo) quien manda son los jueces. Sí o no.