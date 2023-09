Maite Pagaza, en La Linterna: "Puigdemont y Comín no tienen ningún peso en el Parlamento Europeo"

Este martes se inauguraba una exposición en el Parlamento Europeo, aprovechando la comparecencia de Puigdemont, que se llamaba 'Contribución de Cataluña al progreso social y político de la UE'. En la muestra aparecía una foto de una persona con una urna del famoso 1 de octubre y Ciudadanos lo denuncia, por lo que al final retiran la foto.

Maite Pagazaurtundúa ha pasado por los micrófonos de La Linterna, donde ha explicado que la imagen “no había sido aprobada”. “Estábamos viendo la exposición, que tenía ese nombre, y que había una foto con la que estaban haciendo trampa al contenido y sobre las reglas sobre exposiciones del Parlamento Europeo”, explicaba en COPE. “Esa foto que tenía que haber sido aprobada no lo fue, una foto que legitimaba una serie de delitos que se cometieron antes y después de 2017. Como no la retiraban, los servicios de la Cámara lo han hecho”.









Comparecencia de Puigdemont



Sobre la comparecencia de este martes del ex president catalán sobre sus exigencias para apoyar una eventual investidura, Pagaza lo califica de “esperpento” y ha criticado que haya “un gobierno que lo quiere blanquear y negociar el pago a plazo de ilegalidades”. Pero, ¿tiene Puigdemont y Toni Comín peso y fuerza dentro del Parlamento Europeo?:

“El presidente anterior del Parlamento tuvo mucha manga ancha para dejarles entrar, ahora todas las vías como el Tribunal General de la UE han indicado que la inmunidad les va a desaparecer, pero ellos ganan tiempo”. “Cuando Puigdemont llegó al Parlamento, con apoyo de la desinformación rusa y de Putin, que le interesaba desestabilizar a la UE, y con una cierta expectativa. Con el tiempo ningún partido ha asumido aceptarles y son una especie de gente extraña que, al principio iban a las comisiones y sólo hablaban de su rollo hasta que los presidentes de las comisiones se aburrieron de ellos. No tienen ningún tipo de peso político”, aclara la eurodiputada de Ciudadanos.

Asegura Pagaza que hay “más rechazo que aceptación” hacia Puigdemont y Comín. “Hay que tener en cuenta que en 2017 todas las instituciones fueron a apoyar a la España democrática y en el Parlamento no tuvieron apoyo de los grupos políticos, están en el grupo de los no inscritos, con Orbán y compañía, que no se han puesto de acuerdo con Le Pen”, concluye.