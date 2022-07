Maite Araluce, presidenta de la AVT: "La muerte de Miguel Ángel fueron días que duelen solo de recordarlos"

A pocas horas de cumplirse 25 años del secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha atendido la llamada de 'La Linterna' de COPE para recordar esta fecha.

"Estaba en Almuñécar veraneando con mi marido y mis hijos. Recuerdo que cogimos un coche grande que teníamos y pusimos rumbo a Madrid para llegar a una de las manifestaciones. Fueron unos días tremendos que duelen solo de recordarlos, porque además siendo víctima del terrorismo te pones mucho más en la piel de quien lo está padeciendo en esos momentos".

La AVT y 'Dignidad y Justicia' no acudirán el próximo domingo al acto convocado en Ermua. En este sentido, Araluce ha señalado que acudirán a otros homenajes, pero a este no por la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Vamos a ir a otros homenajes a Miguel Ángel Blanco, pero no vamos a ir al de Ermua precisamente por la presencia de Pedro Sánchez. No se puede estar, por un lado, pactando con los herederos del brazo político de ETA, pactando cosas como la Ley de la Memoria en la que se victimiza a los terroristas, se reescribe la historia y se blanquea el terrorismo, y al mismo tiempo haciendo un homenaje a las víctimas de esos terroristas. No tiene sentido".

Por último, Ángel Expósito ha preguntado a la presidenta de la AVT si se está perdiendo en nuestra sociedad el espíritu de Ermua, algo a lo que Araluce ha respondido de la siguiente manera: "Es una época que cuesta revivir porque se sabe que se hizo mal. Nos hemos encargado entre todos de que eso no llegue a la gente joven. La gente joven no tiene ni idea de lo que fue el terrorismo, lo poco que saben lo saben mal. No es que no sepan quién fue Miguel Ángel Blanco, es que no saben qué fue ETA. Lo poco que saben lo saben mal y lo justifican. Por eso es difícil tener el apoyo de las nuevas generaciones si no saben nada. Pero es muy gratificante, al mismo tiempo, cuando vas a un instituto y les cuentas en primera persona. Cuando ya ponen voz a una víctima y les cuentas tu historia personal, empatizan tanto que las reacciones que tienen son fantásticas Lo que pasa que ahora tenemos un Gobierno que eso lo quiere tapar. Precisamente ahora, que en los libros de texto se hablaba algo de ETA. Es complicado".