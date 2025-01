La madre de un niño de Catarroja, impresionada por lo que dijo su hijo al pasar por el colegio derrumbado

Dos meses han pasado desde que el nombre de “Dana” llegase con fuerza a nuestras vidas. Dejó de ser una simple palabra, para convertirse en toda una tragedia, especialmente para los vecinos de la Comunidad Valenciana, Letur, en Albacete, y algunos municipios de Málaga.

No hace falta ni que te recordemos lo dramático que fue para todos ellos, ni que la peor parte se la llevó, sin duda, la Comunidad Valenciana, y que todavía se recuperan de los estragos.

Hace dos meses que esa terrible Dana arrasó con todo, y, ni el Ejército ni otros cuerpos y voluntarios han dejado de trabajar para que, en el menor tiempo posible, los vecinos vuelvan a la normalidad.

Hoy Ángel Expósito ha encendido 'La Linterna' desde Catarroja, uno de los municipios más afectados por esta riada y que, ni por asomo, ha vuelto a la normalidad. Desde ahí, el director del programa ha charlado con los vecinos para conocer, de primera mano, cómo se está recuperando esa parte de la zona cero. Pero, lo más especial que ha hecho, ha sido acompañar a los niños a su primer día de colegio dentro de “la normalidad”.

Pisando el terreno dos meses después, Expósito calificaba la situación de “pueblo muerto”, algo que los propios vecinos confirman.

La necesidad de los vecinos de volver a la normalidad

José Miguel es vecino de Catarroja y él, le contaba a Expósito, estaba a las puertas de abrir una empresa en la zona. Sin embargo, se trata de un proyecto que no pudo continuar porque llegó la Dana y se llevó todo lo que tenían.

Tanto que, desde que abandonaron su casa, no han podido volver y la han dejado “a sus anchas”. Temen el día que tengan que regresar y ver cómo es la verdadera situación.

“La normalidad es la que podéis ver. El pueblo está muerto, algunos comercios apenas abren pero esto va para largo. Me dedico al comercio, estaba montando una empresa y tuvimos que salir de casa huyendo, hemos dejado la casa a sus anchas” contaba.

El director de La Linterna muestra cómo siguen estando la parte baja de los edificios del municipio valenciano casi 90 días después de la DANA

“Recuerdo la marea de gente ayudando, jamás se me olvidará y es que me emociono” recordaba casi entre lágrimas.

Cree que la situación será mucho más larga de lo previsto, pero considera que, dentro de lo malo, han tenido suerte y siguen teniéndola. Nacho es su hijo y es alumno de segundo de la ESO. Ha vuelto a las clases poco antes de Navidad.

“No sabía qué pasaba, me preocupé y le dije a mi padre de irnos de casa, empezó a entrar agua, cogimos lo imprescindible y nos fuimos a casa de mis abuelos” contaba emocionado.

“Volvimos antes de Navidad al cole, no hacíamos mucho, pero hemos ido volviendo la normalidad poco a poco. Seguimos hablándolo porque esto no se puede olvidar” le decía a Expósito.

La necesidad de los niños de volver al colegio

Expósito ha podido acompañar a algunos niños y padres al colegio, en un primer día que era de lo más especial. Y es que, aunque a principios de diciembre pudieron acudir a las clases, esta vuelta se asocia un poco más a “la normalidad”.

El director de 'La Linterna' se acerca al colegio San Antonio de Padua, un colegio que fue muy afectado por la riada y en el que solo resistió un muro. A pesar de las obras, los niños vuelven con más ilusión que nunca.

Raquel Hernández es la directora del centro, y nos contaba, emocionada, cómo esta vuelta al cole está siendo un alivio, sobre todo, para los niños. Y es que, como aseguraba, necesitaba retomar una rutina tras producirse la Dana. Ellos, como dice, asocian la Dana a su casa y el colegio a un lugar seguro.

Trabajos de reparación de la academia de idiomas afectada por la DANA en Catarroja

“Les hacía falta volver. Están mejor aquí” decía. Tanto, que ella y muchos padres quedaban impresionados por la entereza y resiliencia de los más pequeños.

“Me llamaban y me decían que se estaba cayendo el muro, el del cole, me pasaban fotos y me quedo con la frase de las familias: “cuando pasábamos por el cole a los días con los nenes, se quedaban mirando diciendo 'mi cole está destrozado' llorando”” decía.