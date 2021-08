Luis de la Corte sobre Afganistán: "Quieren un emirato islámico radical"

Durante el programa de 'La Linterna' uno de los temas que se han tratado este lunes ha sido el problema que afecta a Afganistán y lo que ha provocado la llegada de los talibanes a este territorio.

Para ello, se ha contado con la participación del profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en seguridad nacional e internacional, Luis de la Corte, quien ha explicado cuáles eran sus impresiones, antes de que acabara sucediendo lo que ha golpeado a Afganistán durante estas últimas semanas.

"Yo diría que sí era previsible. Lo que no se ha previsto es la velocidad con la que se iban a conseguir los talibanes tomar las ciudades y alcanzar Kabul. Es evidente que las previsiones de los servicios de inteligencia han fallado ahí, probablemente porque han extraído conclusiones pensando solo en las capacidades que tenía el ejército afgano pero no en el factor de motivación. El ejército afgano estaba desmoralizado desde hace años, Naciones Unidas venía informando desde hace tiempo en sus informes periódicos de cómo se iba deteriorando la situación en Afganistán, como los talibanes iban tomando las zonas rurales y lo que ha ocurrido ahora han sido dos cosas, es que han dado el salto rápido a las ciudades y se han encontrado y posiblemente podrían anticiparlo con una situación en la que el ejército estaba dispuesto a combatir, porque no tiene mucho sentido combatir una guerra que sabes que vas a perder".

Otro de los temas tratados por el profesor fueron las declaraciones de parte de autoridades chinas en las que se aseguraba que los talibanes son más racionales que antaño, algo a lo que Luis de la Corte no se mostraba tan seguro.

"Depende de lo que se entienda por racional. Si por racional entendemos pragmático, son pragmáticos y han acumulado una experiencia y por lo menos están haciendo una labor de propaganda que no hicieron en otra en otros en otros tiempos. Más allá de eso, lo que esas declaraciones de autoridades chinas señalan, es que China tiene un interés en que Afganistán se estabilice por la fuerza mediante los talibanes y realizar negocios. Los talibanes nunca han dejado advertir qué tipo de gobierno quieren: un emirato islámico radical que devuelva Afganistán a la Edad Media".

Por último, otro de los aspectos tratados en la entrevista y que más aportan, es el papel de las mujeres las cuales, son las más perjudicadas tras la llegada de los talibanes a Afganistán. "Las mujeres son las principales, de los muchos perdedores que hay en esta situación. Desde luego las mujeres son las primeras y las que les espera un auténtico infierno", afirmaba el profesor.