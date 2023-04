Un lotero de Vallecas responde en 'Herrera en COPE' si Ángel Expósito tiene el boleto premiado: “Si es él..."

El comunicador de COPE, Jon Uriarte, ha querido recordar este viernes la respuesta de un lotero del barrio madrileño de Vallecas cuando le preguntó en directo en 'Herrera en COPE' si el director de La Linterna, Ángel Expósito, tenía el boleto premiado del día anterior. Y es que la sección 'He visto luz' de este viernes ha ido dedicada a las grandes entregas de premios, ya que Expósito recibió este jueves uno desde Zaragoza.

“Todavía guardamos en la memoria el cariño recibido este jueves en la entrega del premio 'Valores a la comunicación' con los colegas de COPE Aragón en Zaragoza. No se puede organizar mejor un acto así, tan entrañable, cariñoso, y hemos estado en unos cuantos. Por eso queremos ayudarte a montar una gala de premios como Dios manda. Para ello tengo a Jon Uriarte al que nunca jamás le darán un premio de verdad”, explicaba el director de La Linterna.













La respuesta de un lotero de Vallecas sobre Ángel Expósito



“Te diré una cosa: gané un concurso de castillos de arena con 8 años, y no lo hice yo, pero eso es lo de menos”, replicaba Uriarte al director del programa. En ese momento, el colaborador quería rememorar un momento divertido en 'Herrera en COPE' en el que un lotero de Vallecas respondía a si había entregado el premio a Ángel Expósito:

“Menos lobitos 'Rey de CuatroCa', que si hay algo que no entendemos es cómo puede ser que te hayan dado tantos premios y no hayas recibido el que más nos interesa al resto de La Linterna. Te explico: en su día entrevisté a un lotero de Vallecas y pasó esto: “Bueno, estoy pensando que Ángel Expósito con La Linterna fueron a hacer el otro día a hacer un programa especial desde allí, a ver si no será que le ha tocado a él o a nuestro compañero Rubén alguno de ellos”, comentaba Uriarte en el audio.

Así, el lotero daba una respuesta de lo más original: “Si es Ángel que venga a buscarnos y que nos invite a algo”. “Debería, que se estire un poquito”, añadía otro colaborador. No obstante, el director de La Linterna salía al paso para aclararlo todo: “Por cierto Uriarte, que no soy yo eh, que yo no he comprado Lotería y así es complicado que te toque”. “Tanto trofeo, tanto diploma...”, se lamentaba el periodista vasco.

En ese momento, ambos comunicadores recordaban que Ángel Expósito, aunque no recibiese un premio de Lotería, sí que lo hizo del Ejército: “Hasta un sable te han entregado como premio, que yo lo he visto”. “Sí, perdona, el sable de honor de General del Ejército, cuidado”, explicaba el presentador. “Cuando veo como lo usas igual no es lo más correcto. Pero para cuándo una primitiva a los Euromillones, digo yo, ese es un premio que podíamos agradecer”, concluye Uriarte.





La excusa del niño para no hacer los deberes



Hace unos días, otro episodio simpático ocurría en la sección 'He visto luz'. Jon Uriarte preguntaba: “¿Alguien que sabe hacerse el sueco nace o se hace?” Una pregunta que, en palabras del comunicador de COPE, tiene respuesta: “Nosotros tenemos la prueba de que se nace con ese don”. “Recordemos a Nekane Fernández contando la excusa de un niño, hijo de una oyente, y lo que decía para no hacer los deberes”, apuntaba Ángel Expósito, antes de dar paso a un momento clásico de los oyentes de La Linterna. Escucha la anécdota en el siguiente audio.

“Carmen nos cuenta que su hijo le dijo un día que no podía hacer los deberes porque las profesora les había pedido que se aprendiesen el capítulo de 'Bob Esponja' de memoria. Y claro, tenía que verlo el niño”, comentaba en su día Nekane Fernández. El sonido daba paso a los clásicos cánticos del programa de Telecinco: “¡Tú sí que vales!”