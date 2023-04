Los motivos por los que en menos de 20 años tendríamos la primera generación sin tabaco: "Hay que pararlo"

Doña Letizia ha pedido subir el precio del tabaco para reducir el consumo en la Conferencia Europea 'Tabaco o Salud': “Fumar no es un hábito, es una enfermedad y debemos ayudar a quienes la padecen”. El 22% de España fuma a diario. Este dato ha bajado en los últimos tiempos, pero la realidad es que cada año siguen muriendo 54.000 personas por culpa del tabaco en España.

El divulgador científico Jorge Alcalde explica en La Linterna de COPE por qué el tabaquismo es considerado, como bien dice la reina consorte, una enfermedad e incluso algo más preocupante: “La OMS ha reconocido que el tabaquismo es una enfermedad. Es algo más que un hábito, es una enfermedad que puede durar toda la vida y que puede matar. Es tanto una enfermedad que hay quien lo considera una epidemia que mata a 8 millones de personas cada año”.

¿Tendremos una generación sin tabaco en España en 2040?

El doctor José María Martín Moreno, catedrático de Salud Publica en la Universidad de Valencia, preside el congreso internacional sobre Tabaco o Salud: “Tienes que elegir, o tabaco o salud. El tabaco es un asesino silencioso que se ha metido en nuestras vidas, pero que nos hemos dado cuenta de que es la primera causa de muerte que se puede evitar”.

¿Qué cambia considerar el tabaquismo una enfermedad, que no cambiaba antes cuando se consideraba una adicción? El doctor ha querido dejar claro que “una adicción a las drogas es algo muy serio y tiene unas consecuencias absolutamente negativas”. Esto implica que afecta directamente sobre el sistema nervioso central, por lo que comienzas a necesitar la sustancia y, además, se crea una tolerancia, por lo que necesitas cada vez más dosis, “pero es que además esa sustancia está interfiriendo con otras muchas situaciones”.

José María advierte un detalle: “La industria tabacalera ha insistido mucho en la palabra fumadores, como si fuera una responsabilidad individual. Nosotros no estamos contra los fumadores, estamos contra el tabaco, que es un veneno. No sé cómo expresarlo con más claridad”. El doctor explica cómo el tabaco posee 5.000 ingredientes, de los cuales 500 son peligrosos y 50 carcinogénicos: “Incluye el arsénico, cadmio... Como el chapapote, a nadie se le ocurriría venderlo. Esto ya hay que quitarle la máscara y hay que pararlo como sea. No son fumadores como si fuera un estigma, son personas que utilizan un producto que es venenoso”.

"Si el tabaco no existiera, desaparecería un tercio de todos los cánceres"

El tabaco no solo provoca cáncer, sino que puede terminar desarrollando otras muchas enfermedades: “Un infarto de miocardio se puede provocar perfectamente por una intensa intoxicación por el humo del tabaco. Si el tabaco no existiera, desaparecería un tercio de todos los cánceres. Además de esto, provoca enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alteraciones neurológicas, problemas de la piel... Es un veneno. Como se ha normalizado, lo entendemos como normal, pero nos ha hecho un daño enorme hasta ahora”.

La Conferencia de Tabaco o Salud, con el apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer y otras asociaciones, pretende “frenar esto para las futuras generaciones”. El doctor José María Martín Moreno asegura que su misión es conseguir “ayudar a las futuras generaciones a quitar este veneno. Por ello nos hemos puesto la fecha de 2040”, para terminar con el tabaquismo.