Encuentran un cuadro de Goya desaparecido durante 200 años y la radiografía desvela un dato que no esperaban

216 años. Ese es el tiempo que han tardado en dar con el paradero de un cuadro de Goya. Un retrato que hizo al Rey Fernando VII y que con la Guerra de Independencia española desapareció. Lo primero que tenemos que hacer es situarnos. Año 1808, España ha sido invadida por las tropas de Napoleón y el rey, Carlos IV y su hijo Fernando han sido depuestos. En este momento, los españoles se revelaron contra los invasores y aquí es donde se encuadra la obra de la que ha hablado Expósito en La Linterna

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina encargó a Goya un cuadro del que sería el futuro monarca, Fernando VII y que les costó 3.000 reales. Sin embargo, al poco tiempo de colgarlo en las paredes del Consistorio, algo pasó. Cambiaron el cuadro, pero nadie se dio cuenta hasta bastante tiempo después. Javier Gallego, abogado y artífice de dar con la obra, explica en La Linterna cómo se dieron cuenta de que el cuadro del ayuntamiento no era original.

“Un profesor había publicado un artículo que en el archivo municipal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina había aparecido un recibo de puño y letra de Goya por un retrato de Fernando VII, a medio cuerpo. A raíz de ahí en el ayuntamiento creyeron que tenían un Goya y el Museo del Prado dijo rápidamente que era un buen cuadro pero no era un Goya”. El cuadro era de otro pintor, Vicente López. ¿Cuándo lo habían cambiado? Nadie lo sabe. La única noticia que se tuvo llegó años más tarde.





¿Dónde estaba el cuadro de Goya original?



El rey y hermano de Napoleón, José Bonaparte decidió volver a Francia pero, antes de abandonar España, los ingleses le detuvieron. Se llevaba 200 obras de arte españolas que fueron requisadas por las tropas inglesas y enviadas a Londres. Entre esos cuadros había lienzos como 'La Venus del Espejo' de Velázquez o este retrato de Goya que había encargado el Ayuntamiento de Talavera.

Javier llevaba buscando ese cuadro desde hace 15 años y, para él, se convirtió en algo más, toda una pasión. Un paso clave fue la llamada de un hombre que quería financiar sus investigaciones. Contrataron detectives, viajaron a Francia, Reino Unido e, incluso, Alemania.... Pero nada. Hasta que hace un mes se pusieron en contacto con él. “Yo recibo una llamada que me dice que es compañero, abogado. Me dijo que me lo tenía que decir en persona y me dijo que era el abogado de la persona que tenía el cuadro que yo llevaba años buscando. Me quedé sorprendido”, desvela a Expósito en los micrófonos de COPE.





El dato que desveló la radiografia



No era la única sorpresa que le tenía preparada esta historia. El cuadro no solo albergaba un retrato de Fernando VII, sino que había otro más. “En la radiografía del lienzo aparece otro retrato de Fernando VII y aparece con los atributos reales, la corona y el cetro. Esto quiere decir que, cuando el Ayuntamiento de Talavera encarga el retrato ya se había proclamado Rey de España Napoleón Bonaparte”, asegura Javier Gallego en La Linterna.

Esto se debe a que en la época había gran escasez de materiales, por lo que reutilizar los lienzos más que una opción era una obligación. Ahora, Javier quiere recuperarlo con Inteligencia Artificial. Mientras tanto, el original volverá a su casa, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Ese ha sido el deseo de su actual propietario. Pero, ¿cuánto podría llegar a valer este cuadro actualmente? Rafael Lozano, experto en el mercado del arte, explica que “una obra de Goya de estas características, que ha estado inédita durante tanto tiempo, puede llegar a los 10 o 20 millones de euros”. Incluso asegura que no sería extraño que en una gran subasta internacional hiciera más dinero.