Lobato, el hermano de Sánchez y las declaraciones de Aldama en COPE: Expósito y de Haro analizan el Congreso del PSOE en Sevilla

Para el PSOE, no hay duda, ha sido una semana complicada. Todo comenzó el domingo cuando el ABC publicó que a Juan Lobato, hasta entonces líder de los socialistas en Madrid, se le había filtrado la información sobre el novio de Ayuso que, hasta entonces, solo la tenía la Fiscalía.

Él pareció ratificar esa información, ya que un tiempo antes había llegado a llevar a notario esos mensajes, para tiempo después negarla. Aseguró que había salido antes en los medios de comunicación, pero las presiones por parte de su partido le hicieron terminar por dimitir.

En medio de esa vorágine, imputaban al hermano de Pedro Sánchez, y Víctor de Aldama, “nexo corruptor” en la 'trama Koldo' (o 'trama Ábalos', según se mire) hablaba en 'Herrera en COPE' dando todavía más nombres.

Es evidente que no es el mejor momento para el Partido Socialista, y lejos de poder calmarse las aguas, tienen una cita política que estará en todo el foco mediático: el congreso del PSOE en Sevilla.

Allí se encuentra nuestro compañero Fernando de Haro, director de 'La Mañana Fin de Semana', y él mismo explicaba cuál es el ambiente que se respira. “¿Sabes lo que más te llama la atención cuando entras en el pabellón de Sevilla? Que es un plató. O sea, tú tienes una gran alfombra roja, una carpa y el sitio donde se celebran los actos en realidad es muy pequeñito” comenzaba explicando.

“O sea, no cabe mucha gente. Está todo preparado para la transmisión. Con un color rojo, espectáculo de luz y de color, pero las caras no son de mucha alegría” aseguraba.

La dimisión de Lobato, en el foco del Congreso

Como contaba Fernando de Haro, a este congreso vendrán los altos cargos, pero están manteniendo un perfil bastante bajo. “Por ahí está Bolaños, que no ha aparecido mucho. Zapatero, sí, pero Zapatero va a la suya. Hay eurodiputados, pero poco alto cargo. Me ha llamado la atención que hay una especie de consigna de silencio sobre todas las imputaciones. Y la prueba la ha tenido un aperitivo antes de llegar a Sevilla” explicaba.

Y es que el director de 'La Mañana Fin de Semana' se ha encontrado en el AVE a Sevilla a la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. A ella le ha preguntado sobre esos WhatsApp que se mandó Lobato con la Moncloa.

Europa Press Congreso del PSOE

“Yo la información que conozco y que he podido leer, decía que esto está en los medios. Es la información que tenemos. Yo no he leído eso, ¿eh? Lo mandamos a los medios para que esté descubierto. Yo lo que he visto es información que estaba en los medios de comunicación” decía la ministra.

“Yo le estaba leyendo el WhatsApp. Estaba negando lo que había en el WhatsApp. Pero esto, por eso te digo que es el aperitivo, porque aquí se intenta que todo el asunto Ábalos, que todo el asunto Begoña Gómez, que todo el asunto Aldama no aparezca” aseguraba de Haro.

Al parecer, tanto políticos como militantes no quieren centrar su foco en estas acusaciones de corrupción y los casos que han ido saliendo, pero es “imposible que no esté presente”.

“Y no hay más que ver las caras de un Bolaños y de la propia Pilar Alegría para acreditar o para constatar que eso está muy presente en este Congreso. Lambán tampoco estará. Bueno, yo, por lo que sé de la gente cercana a Lambán, parece que tienen problemas de salud” sentenciaba.