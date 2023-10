Este es el límite de mascotas que puedes tener ahora en tu casa: la multa por pasarse es de 200.000 euros

Medio año después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la ley de bienestar animal protegerá a los animales domésticos y las especies silvestres para evitar el maltrato y abandono.

En España, se calcula que hay más de 29 millones de animales de compañía en los hogares y el perro es el más habitual, porque representa alrededor de la tercera parte de ellos. ¿Qué está prohibido a partir de ahora? ¿Qué cubre el seguro que tengo que hacerme? ¿Qué animales estarán permitidas en los hogares a partir de ahora?

Las claves de la Ley de Bienestar animal

La ley prohíbe mantener a los animales atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial de su cuidador. Ya no estará permitido que la gente deje a su perro en la puerta del supermercado o en la farmacia. La norma sancionará dejar a un can solo y sin supervisión más de 24 horas y tres días si se trata de cualquier otra mascota. El maltrato y abandono de mascotas estará totalmente prohibido. La norma también impide el sacrificio de animales de compañía en los centros de protección animal y no podrán ser sacrificados.

La normativa finalmente ha excluido a todos los perros de caza y a los de otras actividades profesionales. Asociaciones animalistas creen que por fin se ha hecho justicia y se ha dado voz a tantos años de lucha exigiendo una ley nacional para la protección de las especies.

A falta de reglamento hay dos puntos que han quedado en el aire y que está previsto que sean obligatorias. Uno es de realizar un curso gratuito de formación para poder tener perros y adquirir conocimientos mínimos sobre el cuidado de los animales. El otro es contratar un seguro para mascotas que haga frente a los daños que los animales puedan ocasionar a terceros.

El seguro será obligatorio independientemente de la raza y del tamaño del perro y deberá mantenerse durante toda su vida. La no contratación de este seguro es considerada una infracción leve, pudiendo acarrear multas de entre 500 y 10 mil euros.

A los gatos será obligatorio identificarlos mediante microchip y proceder a su esterilización quirúrgica antes de los seis meses de edad. Además, a partir de ahora, los ayuntamientos serán los encargados de gestionar sus colonias felinas, es decir, aquellos gatos que viven libres en las calles.

Resolviendo dudas sobre la nueva ley

La falta de reglamentación está creando muchas dudas sobre lo que ahora es o no obligatorio dentro de la normativa de esta nueva Ley. David Martínez, abogado experto en derecho animal, aclara muchas de estas dudas en La Linterna.

¿Por qué hay que esperar a que sea obligatorio el curso o el seguro para mascotas?: “En la ley se dice que deberá ser reglamentado en cuanto al curso y al seguro, por lo tanto hay que esperar a la reglamentación del mismo porque lo dice la misma ley”.

En relación con el seguro obligatorio, se trata de un seguro de responsabilidad civil, que oscila entre los 30 hasta los 100 euros anuales. ¿Qué cubre? ¿Puede ser que nuestro seguro del hogar ya lo incluya?: “Las compañías aseguradoras ofertan seguros que cubren entre 50 y 10.000 euros de responsabilidad civil. Pero el reglamento todavía no especifica cuál es la cantidad que debe cubrir. No es lo mismo que se tengan que cubrir 50.000 euros o 300.000 euros”.

Esta nueva ley limita el número de mascotas que podemos tener en casa. A partir de ahora, no se puede convivir con más de 5 perros o gatos, pero ¿qué pasa si yo ya tenía más de cinco mascotas?: “Tienes un problema, porque pasas a tener un núcleo zoológico y habría que obtener una licencia municipal específica como, por ejemplo, la de criador porque si no estarías incumpliendo la normativa con una sanción grave de hasta 200.000 euros”.





Sobre los gatos, siempre ha sido obligatorio ponerle microchip, pero ahora hay castrarles. ¿Es obligatorio o hay alternativas?: “La ley dice que hay que esterilizarlos antes de los seis meses. La única excepción es si estás inscrito como criador y ese gato va a ser utilizado para la reproducción”.

Esta nueva ley incorpora un listado positivo de mascotas, ¿qué es esto exactamente?: “Son las mascotas que podrán ser vendidas, son un listado de animales silvestres que podrán tener las personas, como puede ser un conejo o un hámster. Este listado positivo tenemos un plazo de 48 meses para saberlo, actualmente hay muchas preocupaciones porque, por ejemplo, los criadores de loros no saben si podrán vender”.

Si tienes algún animal exótico o prohibido en la lista de esta nueva ley, ¿podría quedármelo de alguna manera? ¿Qué tiene que hacer quien ya tenga ese animal?: “Hay que comunicarlo a la autoridad competente y nos darán un certificado para tenerlo hasta su fallecimiento, aunque si fuera peligroso podrían requisárnoslo. Pero en principio nos darás este certificado, con la prohibición de reproducirse”.

Las tiendas de venta de mascotas, obligadas a cerrar

Seguro que durante muchos años has visto esas tiendas en las que se venden animales. La nueva ley va a prohibir la venta en este tipo de negocios y, por lo tanto, se impedirá comercializar con perros, gatos, conejos o hurones, poniendo en juego casi 200 mil empleos. En España hay unas 5.500 tiendas que venden mascotas, alimentos y accesorios, un mercado de 4 mil millones al año. La cría solo podrá efectuarla quien se encuentre inscrito en el Registro de Criadores de Animales de Compañía.

Otra de las claves de esta Ley de bienestar animal es la prohibición de venta de perros, gatos y hurones en tiendas. Juana y su marido, Javier, son propietarios de la tienda de animales 'Shira Mascotas' en Zaragoza.

Juana explica que, aunque la ley les permite trabajar 12 meses, tienen dudas de poder abrir durante todo el año con las condiciones que se les han planteado: “A las tiendas nos han dicho que podemos entregar un perro cuando tenga 4 meses, cuando los criaderos son 2 meses y medio. Tener un animal sin socializar 4 meses, no le encuentro sentido. Nos queda un año, pero si las condiciones son muy complicadas, se tendrá que terminar antes”.





La propietaria de la tienda de animales en Zaragoza advierte que si no hay venta de animales, “no hay venta de piensos y demás cosas” y sostiene que esto, a muy corto plazo, “se va a terminar”.

Sobre la ley, Juana considera que se trata de una ley que se ha hecho de forma muy rápida: “Nosotros, como tiendas, no maltratamos a los animales. Esto va a generar una venta sumergida. Nosotros tenemos inspecciones, controles... nuestros animales están todos registrados, de donde vienen y a donde van. Los criadores van a vender y aumentará la venta ilegal”. Juana y Javier no tienen esperanza en que la situación mejore: “Vemos un final, es la crónica de una muerte anunciada. Vamos a luchar hasta el último momento, pero lo van a poner muy difícil”.