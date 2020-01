Lecciones del horror de Auschwitz: ¿hemos aprendido?

Hoy 27 de enero de 1945 se cumplen 75 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. En nuestro tema del día estamos recordando lo que supuso aquel momento histórico.. Supervivientes de Auschwitz han regresado hoy al campo de exterminio donde sufrieron la barbarie nazi.. Hoy se ha conmemorado el 75 aniversario de su liberación y a los actos de homenaje a las víctimas han asistido jefes de Estado o de Gobierno de 60 países, entre ellos el Rey Felipe VI..

Te hemos tratado de explicar cómo se pudo llegar a aquello y ahora quiero detenerme en algo que me parece fundamental.. Te hago una pregunta: ¿nos estamos olvidando de lo que se vivió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial? O dicho de otra forma, ¿crees que lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial es sólo cosa del pasado? El pasado viernes, la ex ministra de Exteriores, Ana Palacio hacía un análisis del antisemitismo en Europa y dejaba esta frase. El antisemitismo es como el canario en la mina.. No se me ocurre una imagen más perfecta para definirlo.. Durante siglos los mineros bajaban a las minas de carbón con un canario en una jaula. Si ya en las galerías el canario mostraba síntomas de atolondramiento o moría, era una señal para que los mineros salieran de la mina a toda velocidad..

A día de hoy, ¿en qué punto estamos? ¿Vuelve a brotar el antisemitismo? Hemos hecho un experimento.. Hemos repasado algunos de los titulares de los últimos meses y esto es lo que hemos encontrado