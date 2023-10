Las risas de Expósito con el discurso de Yolanda Díaz sobre el horizonte: "No entiendo el idioma"

"Yolanda Díaz lo ha vuelto a hacer, no se puede ser más cursi, o sí, mira su jefe, es la última de la vicepresidenta del Gobierno, es que ha hecho otra declaración tan cursi que empalaga", decía el director de La Linterna, Ángel Expósito, que junto a Jon Uriarte, en la sección 'He visto luz', se preguntan si se nace cursi o se aprende con el tiempo.

En su discurso, hacía alusión al que los niños de Madrid no saben lo que es el "horizonte" y que solo son conscientes los que viven en el mar porque lo pueden observar, "me di cuenta cuando mi hija fue a Madrid, que cuando le hablaba a sus compañeras del horizonte, sus compañeras no sabían bien de qué le hablaba, ustedes tienen el Mediterráneo, levantan la mirada y ven el horizonte", decía Yolanda Díaz.

Expósito respondía diciendo que "no entiendo ni el idioma, miro así para abajo y acabo en la complutense. Por su parte, Jon, bromeaba y mencionaba su lugar de origen, "mira que yo soy de costa, pero que ya sé yo que hay horizontes en otros sitios". No es la primera vez que la vicepresidente del Gobierno tira de imaginación y le da otro aire a sus discursos. Ángel ponía de ejemplo "el día que habló de un contubernio de los ricos para escapar de la tierra".

"Los ricos van a largarse y a dejarnos en la tierra a para que nos pudramos en el caos, ellos se van el cohete", bromeaba Uriarte. Con este discurso de Yolanda Díaz, se le venía a la cabeza, al comunicador, que "algo le pasa a Yolanda Díaz con todo lo que no está a ras de suelo". Expósito se mostraba de acuerdo, afirmando que esto "no es nuevo, recordemos a Leire Pajín cuando se pasa cursi hablando de cierta cumbre política".

Otros políticos

Otro miembro de la política con el que ambos comunicadores están de acuerdo que también tenía discursos cursis es el expresidente JoséLuis Rodríguez Zapatero, "todo empezó con él, era capaz de sorprender al mejor de los poetas", decía Expósito. Además, Jon, seguía reflexionando acerca de esto y mencionaba que se está "dando cuenta de que la izquierda española está muy de mirar hacia el cielo, las nubes, los cohetes, por lo que sea". Lo que desató las risas del comunicador fue la respuesta de Expósito, "yo de entrada quiero dos de lo que se haya fumado, para empezar no sé lo que es, pero quiero dos de lo que se haya fumado".

Como todo en la vida, se puede mejorar y "se puede ser más cursi, el añorado Monedero", decía Jon. Ángel se mostraba de acuerdo y decía que es "una pena que no sea ministro porque es muy cursi, recordemos esta conversación que tuvo con Hugo Chávez, sobre un viaje a Venezuela".

Los comunicadores cerraban la sección con el momento en el que Mariano Rajoy salía en la tele para hablarle a una niña, "la verdad es que le salió el tiro por la culata, yo imagino que al que escribió el discurso lo echarían a los 10 minutos o lo ha fichado ahora Yolanda Díaz", concluía Ángel.