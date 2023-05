Las risas de Ángel Expósito tras oír el eslogan de un candidato al ayuntamiento de Granada: "Es muy bueno"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, no podía contener las risas este lunes tras escuchar a su compañero Jon Uriarte leer el eslogan de un candidato al ayuntamiento de Granada para la cita del 28 de mayo. Concretamente la del actual regidor Paco Cuenca, que se presenta a la reelección. Y es que ambos comunicadores han dedicado la sección 'He visto luz' a las grandes promesas anunciadas en las últimas horas para el próximo 28 de mayo.

“Dinero, ojo, 20.000 eurazos al cumplir los 18 años, descuentos para el Interrail, ayudas a la hipoteca... Lo que sea para ganar votos, aunque sea mentira. Siempre pasa pero en estas elecciones las promesas están siendo de lo más surrealistas”, comentaba el director de La Linterna al comienzo de la sección.

Audio









¿En qué se hubiera gastado Expósito los 20.000 euros de Yolanda Díaz?



Así, ambos periodistas se lanzaban a comentar las diferentes propuestas de los candidatos al 28M, como la herencia universal de Yolanda Díaz: “Te digo una cosa, a nuestros amigos o a ti nos dan esa pasta a los 18 años...”, comentaba Jon Uriarte. Ángel Expósito, por su parte, lo tenía claro: “10 minutos, para cultura, cultura gastronómica o lo que sea... Yo he dicho cultura”.

“Te escuchaba esta mañana en el 'Paseíllo del Tron' y me gustaba mucho, que yo no lo sabía, la propuesta de Carolina Alonso”, comentaba Uriarte, mientras el director de La Linterna lo explicaba: “Maravilloso, esta señora es la número 2 de Podemos en Madrid. Bueno, puede que suene raro lo de ayudar mujeres a tener tiempo para ir a la peluquería, escucha”.

El audio de Alonso sonaba en directo así: “Quiero anunciar aquí que vamos a crear una empresa municipal de los cuidados, porque nosotras tenemos derecho también a ir a la peluquería o a donde nos dé la gana por las tardes y que nos cuiden a nuestros hijos”. “Yo a lo de la peluqería no me apunto, no me apetece, pero oye, para un cafelito...”, bromeaba el presentador.





El eslogan del candidato de Granada



Pero si ha habido un momento divertido en la sección del programa ha sido cuando Jon Uriarte ha leído en directo la frase de campaña del aún alcalde de Granada, Paco Cuenca, y que se presenta a la reelección el próximo 28 de mayo: “Ojo al eslogan, estoy es muy bueno eh, del candidato Paco Cuenca”. Incluso el comunicador de COPE pedía al encargado de la parte técnica de La Linterna, Antonio Mora, que retirase la música de fondo para escucharlo mejor: “Por favor Antonio, fuera música”. Si quieres escuchar el eslogan y qué ha despertado las carcajadas de Ángel Expósito, escucha el siguiente audio.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio









Así, y tras las risas, el director del programa comentaba: “Que lo expliquen porque, con la crisis, la tensión política y demás, el sexo está en un segundo plano y yo no entiendo el chiste”. De hecho, el propio presentador ha tenido que explicarle el chiste a Uriarte: “Claro es que, por otro lado, yo lo de 'mirando a Cuenca' no lo había entendido nunca. No lo sé, es que puede ser para Cuenca o para Zamora”. Ángel Expósito lo explicaba: “pues chico, tú puedes mirar hacia el este o hacia el oeste, se ve que el mapa no lo entiendes”.