Las palabras elegidas por Mbappé en su presentación que han llamado la atención de Jon Uriarte: "Preparadita"

Hoy, 16 de julio de 2024 ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé. Después de 7 años, el astro francés ha sido presentado este mediodía en el Santiago Bernabéu ante más de 80.000 personas. Un estadio blanco en el que no cabía ni un alfiler. "Soy un chico feliz, hoy se realiza un sueño que tenía desde niño", son una de las muchas palabras que ha tenido Kylian hacia la parroquia blanca para agardecer todo el cariño que le han dado durante todos estos años.

Un acto que ha empezado con unas palabras del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, donde no ha querido dejar a nadie indiferente, no solo hacia el astro galo, sino que también ha habido sorpresas como la presencia de su compatriota, Zinedine Zidane. Una presentación que ha seguido con un vídeo donde se mostraban los goles y las jugadas más importantes de Mbappé con sus anteriores clubes y con la selección de Francia, hasta que el presidente ha dado luz verde a que saliera del tunel de vestuarios. Un Mbappé que ha salido portando la nueva primera equipación del Real Madrid con el núnmero nueve a la espalda. Un numero que ya levaron alguno de sus ídolos como Cristiano Ronaldo o Ronaldo Nazario.





"Sé que ha sido difícil, pero estoy aquí, soy un jugador del Real Madrid y toda mi familia está feliz, con mi mamá llorando”, Tengo otro sueño. El de estar a la altura de este club, el mejor del mundo. Voy a dar la vida por este club y por este escudo” y el famoso “un, dos, tres, ¡Hala Madrid!”, ya que el propio Kylian ha dicho que ha sido un guiño a su ídolo Cristiano, que ya lo hizo en su presentación hace 15 años. Unas declaraciones de amor, donde el jugador francés se ha mostrado muy emocionado y ha ratificado una y otra vez que ha venido a ganar y a dar todo por el club de su vida.





Recomendaciones para Kylian

Hoy en La Linterna, Rubén Corral, ha hablado con Jon Uriarte sobre la presentación de Mbappé y le han aconsejado ciertas cosas ahora que va a formar parte del club más grande del mundo y de su nueva vida en España. Lo primero que tiene que saber, según Jon Uriarte y Ruben Corral, es que tiene que saber bien español, aunque ya nos ha demostrado a todos durante su presentación, que sabe hablar español muy bien. Lo estudió en el colegio y lo ha seguiido utilizando a lo largo de su carrera junto a entrenadores y compañeros.





Además, entre risas, ambos le han recomendado que disfrute de la comida española, ya que en Francia la comida y la gastronomia es muy diferente a la de España. Y por último, si no te gusta algo de España, no lo digas. En España hay muy pocas cosas que son feas o ninguna, por eso mejor no decirlo y callarse.