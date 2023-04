Las consecuencias que tendrán los alquileres 'asequibles' de la Sareb de Sánchez: "Solo veo desventajas"

Para intentar equilibrar el precio de la vivienda, el Gobierno va a aprobar este martes un plan para habilitar 50.000 viviendas de la Sareb al alquiler social. La Sareb es la sociedad creada para dar salida a los activos inmobiliarios de los bancos rescatados. Desde que el Estado tomo el control del "banco malo" el pasado año, el nuevo equipo gestor de la compañía se encargó de hacer un análisis exhaustivo sobre las viviendas de las que disponía, identificando no solo su localización geográfica sino si estaban libres o habitadas.

Entre las 21.000 viviendas libres para poner a disposición de las autonomías y los ayuntamientos, más las 14.000 ya habitadas, la Sareb cuenta con 35.000 pisos perfectamente identificados para ofrecerlos en alquiler social. Esa cifra llegaría al objetivo de 50.000 viviendas anunciado este domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando la Sareb ceda suelo para que empresas privadas promuevan hasta 15.000 pisos de alquiler social.

El plan del Gobierno para habilitar 50.000 viviendas de la Sareb al alquiler social

Leandro Escobar, experto inmobiliario y profesor de Economía en ICADE, analiza en La Linterna de COPE esta medida: “No es una novedad. Lo que se hace es elevar el número de viviendas a disposición de municipios y comunidades autónomas. El primer paso ya se dio hace 10 años. Lo que se va a hacer ahora es elevar las 10.000 viviendas, para estos fines, hasta las 21.000. Es un proceso a muy largo plazo que lleva ya 10 años”.

Han anunciado 50.000 viviendas, de las cuales 14.000 ya están alquiladas -por lo que no sales al mercado-, 15.000 no se han empezado a construir y 21.000 llevan 10 años en el mercado. Leandro admite que esto se explica “difícilmente”: “Las 21.000 están terminadas, vacías y están listas para su cesión o venta a la administración pública. Efectivamente, hay otras 14.000 que no necesariamente están arrendadas, en algunos casos están okupadas. Caso a caso, la Sareb está estudiando con mucho detalle cómo se le puede dar solución a las distintas soluciones”.

¿Cómo se pueden bajar los altos precios del alquiler en España?

“Limitando los precios del alquiler no. No hay resultados positivos en las últimas décadas. Intervenir los mercados no es la solución óptima y, en muchas ocasiones, se consigue el efecto contrario”. Leandro advierte que se trata de mercados muy complicados porque la vivienda es un bien de primera necesidad y hay mucha relación entre los mercados de compra-venta y los mercados de arrendamiento, por lo que todos los factores que tiene impacto en los precios de compra de las viviendas tienen impacto en las rentas de arrendamiento: “Lo que deberíamos intentar es mantener unos factores macroeconómicos dentro de lo que sería normal, con un IPC que no estuviera disparado, unos tipos de interés que no perjudiquen a los que necesitan comprar su vivienda financiada... Hay que acabar con esta espiral decreciente”.

Uno de los objetivos añadidos por la Sareb recientemente es el principio de sostenibilidad y utilidad social intentando promover iniciativas en materia de vivienda social: “Es verdad que a las familias vulnerables se les está ofreciendo un programa de alquiler que se puede considerar muy asequible. Hasta ahora se han aprobado unos 2.000 alquileres de este tipo para familias que están en situaciones muy complicadas, aunque se espera elevar este número. Una de las soluciones que está proponiendo el Gobierno, y que está por ver la eficiencia que puede llegar a tener y si no va a conseguir el efecto contrario, es la adquisición de vivienda pública en España. No hemos tenido grandes bolsas de vivienda pública en las últimas décadas, pero Sánchez dijo que quería elevar el 3% que hay a un 20%. Puede que esto tenga alguna ventaja, pero la verdad es que yo solo le veo desventajas”, sentencia el experto.