Este martes ha sido el último día del Gobernador del Banco de España en el puesto. A partir de ahora le sustituye de forma interina Margarita Delgado, la subgobernadora. El gobierno y la oposición deberían de pactar el nombre del sustituto pero no parece que esto vaya a pasar.

De momento se ha despedido con un informe agridulce sobre la situación macroeconómica española, en donde mejora el crecimiento de nuestra economía para el año que viene, pero empeora, por ejemplo la inflación

Para analizar el informe del Banco de España y la figura del gobernador saliente, Pablo Hernandez de Cos, por los micrófonos de La Linterna ha pasado Rafael Pampillón, profesor de economía en el IE Business School y la Universidad San Pablo CEU.

El papel de Hernández de Cos



Hernandez de Cos ha hecho, para Pampillón, “un papel bastante bueno”. “Ha criticado cuando ha necesitado la economía española que los presupuestos fueran menos expansivos”, pone como ejemplo el economista que, además, señala que el ya ex gobernador del Banco de España “tiene un servicio de estudios que es el más importante de España, conoce la economía española, y todo el mundo está felicitándole por esos 6 años de trabajo que ha tenido”.





Las consecuencias del nombramiento de Margarita Delgado



Así, el director de La Linterna, Ángel Expósito, preguntaba a Pampillón por el hecho de que no haya un “sustituto formal” al frente del Banco de España y si eso es “una preocupación”. “Margarita Delgado irá a los consejos de Gobierno del BCE pero no podrá votar, y el 18 de julio hay un consejo de gobierno y, a la hora de votar, se tendrá que ir, y eso no es tener una institución sólida”, explica el economista en los micrófonos de COPE. “Es el representante institucional en España de la autoridad monetaria europea, y eso es muy importante”.

Así, para Pampillón las declaraciones del Gobierno de que no “tiene prisa”, se trata de algo que “no es de recibo”. Pero, ¿cuáles son sus responsabilidades de la nueva gobernadora a partir de ahora?

“Es la representante del BCE en España, es miembro del Consejo de Supervisión Bancaria y tendrá que hablar con el FMI, y tendrá que hacer el trabajo de gobernadora y subgobernadora. La cuarta economía de la zona del euro no puede estar sin gobernador”.

Por su parte, para el director de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, el hecho de que el Gobierno haya pospuesto el nombramiento de un nuevo gobernador tiene esta consecuencia "desafortunada" y "adversa". Además, al margen de la disfunción que se genera en el BCE, ha incidido en que no tener gobernador "altera el funcionamiento de la institución" en términos generales, aunque ha asegurado que el Banco de España tiene "mecanismos" para superar esta situación.