Junqueras se lleva un 'Zas' por declararse “preso político” al jurar como diputado

Este martes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al diputado de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. En la primera jornada de las nuevas Cortes de esta XIII legislatura, le ha tocado a los investigados por el procés en prisión preventiva jurar su cargo como diputados y senador, en el caso de Raül Romeva. Por su parte, el líder independentista de ERC ha protagonizado la jornada por su forma de jurar su escaño.

“Bien es cierto que como desde los medios hemos creado la expectativa de a ver qué estupidez van a deponer, pues entonces todo parece mucho más trascendente. No tener reglamentada la fórmula de juramento permite estas cosas lamentables, chuscas y, en algunos casos, patéticas. Pero esto no es nuevo. Han tenido tiempo a reglamentar, no lo han hecho, y al circo del que se quejaba Cañamero se le han reproducido los payasos” ha lamentado Herrero sobre las palabras de Junqueras.

“Al estar en la cárcel otra cosa no, pero tiempo ha tenido de sobra para memorizar 13 palabras. Pues ni eso. Ha tenido que ir con un papel para leer por si se le olvidaba. Que debe de ser por la emoción del momento o el miedo escénico a hacer el ridículo. Pues lo hizo incluso leyendo, lo que no deja de tener su mérito” analiza el colaborador de La Linterna. A continuación el momento:

“Vamos a ver, Oriol, que tú tienes estudios pero me da que no te has dado cuenta de la solemne memez que has dicho. Lo de republicano, pues bueno: militas en Esquerra Republicana. Así que es un poquito redundante. Pero no importa. Respecto a lo del ‘imperativo legal’, es lo mismo que os explicó Marchena en la sala de juicios. Hay que jurar o prometer porque así lo establece la ley. Por tanto, lo que haces es por imperativo legal. Así que la fórmula que has elegido, aunque te parece revolucionaria o subversiva, no deja de ser una evidencia. Y ya van dos” reflexiona Julio César Herrero.

Pero la cosa no acaba ahí, el periodista continúa criticando a Junqueras: “Lo más divertido es cuando dices lo de “como preso político”. Vamos a ver, Oriol. ¿Tú te has dado cuenta del absurdo? ¿Me quieres explicar cómo narices un preso político puede recoger un acta de diputado? Los presos políticos están encarcelados por sus ideas pero si tú has sido elegido y has podido recoger el acta y prometer el cargo o no eres diputado o no eres preso político. Pero ser las dos cosas a la vez, sencillamente es imposible”.

Así que, por “afirmar que es un preso político a la vez que promete el cargo como diputado”, Oriol Junqueras se lleva un … “¡Zas! ¡En toda la boca!”