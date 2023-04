Juanma Castaño señala qué debería hacer Florentino Pérez tras las palabras de Laporta: “Está en otro mundo”

El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, desgranaba este lunes con Ángel Expósito los principales titulares que ha dejado el presidente del Barça, Joan Laporta, en la rueda de prensa en la que presentaba su defensa del Caso Negreira. Entre otras declaraciones, el máximo responsable del Barcelona se ha protegido de las acusaciones de compra al vicepresidente de los árbitros cuestionando la historia del club blanco “en los últimos 70 años”.

“Poca chicha, poca chicha, porque todo lo que ha dicho Laporta lo ha venido repitiendo delante de las peñas desde hace dos meses, ha tratado a los periodistas como peñistas”, comenzaba explicando el comunicador deportivo, que criticaba en La Linterna que los mensajes de Laporta “están profundamente vacíos, y hay que destacar dos cosas”.

GRAFCAT8996. BARCELONA, 17/04/2023.- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, durante la comparecencia que protagoniza este lunes para informar de los resultados de la investigación interna llevada a cabo por la entidad azulgrana en relación al caso Negreira. EFE/Alejandro Garcia









Los dos detalles de la rueda de prensa de Laporta



Así, Castaño ha querido señalar dos detalles que le han llamado la tención de toda la rueda de prensa. El primero, asegura, ha sido el ataque al Madrid, donde “él está haciendo lo que no quiere que le hagan al Barça”. “Él dice que al Barça se le está acusando sin pruebas y hoy al Real Madrid le ha acusado sin pruebas y ha ensuciado el nombre del Madrid sin aportar ningún tipo de documento, prueba o sentencia acerca de los arbitrajes del Madrid durante esos 70 años”, critica.

El segundo punto clave para el director de El Partidazo ha sido el “ejercicio de cobardía increíble con Ceferin, con el presidente de la UEFA”. “Él va a saco a por Tebas porque es un mercado nacional que tiene ganado y se arruga ante Ceferin, que la semana pasada llamó a la Juve, al Madrid y al Barça los cárteles del fútbol, les llamó criminales y, sin embargo, hoy ha hablado de la incontinencia verbal de Tebas, pero Ceferin dice que ha respetado mucho al Barça. ¿Te respetan cuando dicen que formas parte del cártel del fútbol?”, cuestiona.









Para Juanma Castaño, Laporta hoy estaba “hablando para sus enemigos, y debería estar hablando para sus socios, que son los que merecen una explicación de cómo se puede pagar 7.5 millones de euros por unos informes que no valían prácticamente para nada”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Juanma Castaño sobre qué debería hacer Florentino



Para el periodista deportivo, Laporta mezcla las cosas: “el hijo de Negreira hizo funciones de coaching en esos clubes, a título particular, que no está citado como testigo. El pollo es que es la empresa de Negreira, a él le viene muy bien mezclar al hijo, pero el hijo no está siendo investigado, lo que está investigando es el pago al vicepresidente de los árbitros”.









Por último, ha querido comentar el vídeo del Real Madrid respondiendo a las palabras de Laporta, en el que “demuestra que Franco hizo tres recalificaciones, que salvó al Barça... ¿Y?”, pregunta irónicamente. Por último, se mostraba muy contundente sobre cuál debería ser la respuesta del presidente del club blanco, Florentino Pérez: “Lo que tiene que hacer el Madrid es sacar a su presidente y defender el honor del Real Madrid ante lo que ha dicho hoy Laporta. Es que Florentino parece que está en otro mundo, en otro universo, y el socio del Madrid lo que quiere es que alguien le pare los pies a Laporta y diga: “oye, esto que ha dicho usted es motivo de denuncia, ha puesto en duda la historia del club y que somos el equipo del régimen de turno”. Hace falta un mensaje más contundente”.