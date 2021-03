Juan José Matarí en 'La Linterna': "La dignidad pasa por el derecho de los discapacitados a la integración"

El diputado del Partido Popular, Juan José Matarí, ha preguntado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, por la propuesta del Gobierno para la educación especial. En su intervención ha expuesto el caso de su hija Andrea, de 25 años, que con síndrome down tiene una inclusión plena porque "ha tenido una formación adapatada a sus capacidades". La respuesta de la ministra de Educación, Isabel Celáa, ha sido: "Señor Matarí, ¿de dónde viene usted? De qué lejos viene usted, usted no tiene ningún contacto ni con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores, usted no sé de qué habla".

Juan José Matarí ha pasado por los micrófonos de 'La Linterna' donde ha explicado que aunque él personalmente no se siente ofendido, sí le parece que las declaraciones de la ministra suponen "una falta de respeto a muchas familias con hijos discapacitados". Y ha reivindicado el derecho de los padres a elegir la educación de nuestros hijos, especialmente de los niños con discapacidad, "que son los más vulnerables y los que necesitan más apoyo".

De su hija Andrea ha contado que aunque ahora está de baja porque es persona de riesgo, está en una situación de plenitud en lo laboral y en lo social gracias a haber recibido una formación adaptada. Ha defendido "la dignidad por encima de todo, que pasa por su derecho a la integración y a la inclusión desde la diferencia".

Matarí ha confirmado que ni la ministra ni nadie de su partido se ha disculpado por las declaraciones, aunque él ha considerado que "no necesito que pidan excusas, si lo quieren hacer es para las miles de personas que tienen síndrome de Down o que tienen una discapacidad intelectual, pues bien agradecido, pero en lo personal no necesito ninguna excusa".