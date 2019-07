Un joven es condenado por salvar a una mujer de un ladrón

No sé si alguna vez te ha ocurrido. Ir paseando por la calle y encontrarte con una situación violenta, encontrarte con que están agrediendo o robando a alguien. Hay mucha gente que no se lo piensa y se mete a ayudar. La historia que te voy a contar la firma nuestro compañero Martín Mucha, en el diario 'El Mundo'.

El protagonista se llama Borja. Viajamos hasta el 8 de febrero de 2015, 07:45 de la mañana. Hace cuatro años, este chaval viviría algo que le va a marcar de por vida. Escucha. Por aquel entonces, Borja tenía 22 años. Esa mañana, él volvía del trabajo, con dos compañeras. Cuando de pronto vio a María Jesús. Ella arrancaba su jornada laboral, como hacía cada domingo. De repente, este chico vio como dos delincuentes golpeaban a esta mujer en medio de la calle sin parar; el motivo de la agresión era que querían robarle el bolso. Borja vio la escena y no pudo evitarlo: decidió ir corriendo a por uno de los dos, que intentaba huir. Al final, consiguió pillarle, forcejeó con el ladrón, le dio un par de puñetazos y en ese forcejeó el caco cayó mal. Dos días después, el ladrón moría a consecuencia del golpe que sufrió en la caída. Y ahí empiezan los problemas para Borja.

Tras una investigación policial y judicial, esta semana se ha conocido la sentencia. Borja ha sido condenado a pagar 180.000 euros a la familia del delincuente y a cumplir dos años de prisión. De esta forma Borja pasaba de héroe por evitar un robo a tener ingresar pronto en la cárcel por homicidio imprudente. Él no puede pagar la indemnización y la sentencia es firme. Aún con la sentencia en la mano, Borja no se arrepiente de lo que hizo y dice volvería a ayudar a aquella mujer, que no se lo pensaría. Él cuenta que lo único que hizo fue ayudar a una mujer que estaba en apuros, y a la que estaban dando patadas literalmente en la cabeza mientras le intentaban robar el bolso.

¿Tú hubieras hecho lo mismo que hizo él?