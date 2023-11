José María Olmo no da crédito con el objeto que tiene Expósito en el estudio: "Nunca lo había visto"

Como cada tarde en 'La Linterna' se hace un resumen de las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero ojo, porque el momento del día no ha sido la imagen en el Congreso, sino que han sido las primeras palabras de José María Olmo en la tertulia de hoy, y todo por un objeto del presentador del progama, Ángel Expósito.

"¿Qué pasa te molesta?" le preguntaba a Olmo, quién ha afirmado "no haber visto nunca uno en directo. Es un instrumento extraño. Le podías poner algún olorcillo a fresa. Pero bueno que si eres feliz con esto" mientras se reía.

"Digamos que toso menos" se excusaba Expósito mientras hablaba de nada menos que de su humidificador. "Te aplaudo y te apoyaré en lo que quieras, si quieres traerte un lavavajillas un día..." terminaba de decir Olmo.

"No se dice vaporizador, se dice humidificador" aclaraba Expósito ante la confusión del término, como si de Hermione Granger se tratara. "Pero esto es por preescripción facultativa" añadía.





Pero la cosa no se ha quedado ahí, porque José María Olmo ha querido ir un paso más allá, y le ha recomendado olores al humidificador. "¿Tienes alguna otra sugerencia?" preguntaba Expósito a Olmo, que contestaba claramente "un ventilador". A su lado se encontraba Maite Alcaraz, quién ha afirmado que "el humito este me puede rizar el pelo", algo con lo que Expósito no tiene problema, pues a él solo nota que se "mojan un poco las hojas de los folios".

Expósito 'se pica' al recordar el comentario sobre su físico

Este no es el único momentazo que nos ha dejado el presentador de 'La Linterna'. Este jueves, sin ir más lejos, ha tenido lugar otro junto a Jon Uriarte, en la sección 'He visto luz'. Los comunicadores comentaron el peligro de ser sincero, a raíz de la famosa reunión de Joe Biden y Xi Jinping, en la que todo iba bien hasta que Biden llamó "dictador" al presidente chino. "Con los años hay que reconocer que se pierden los filtros", apuntaba Jon.

Menos mal que al presidente de Estados Unidos no le ha dado por decirle al chino que se parece a Winnie the Pooh, aunque si fuera la madre de John, le habría dicho algo así como que "está sobradito de kilos". Y como ejemplo tenemos un monólogo de Juanjo Albiñana, que habla de la escala de insultos para referirte a un gordo, siendo el máximo "lustroso".

"Hay otro peor" apunta Expósito, "fuerte. Que te vas a comprar ropa o un pantalón, y te dice el de la tienda "no si tengo un poco más de talla, es que está usted fuerte". Y Jon lo corrobora, pues la última vez que se fue a comprar un traje con él, le dijeron eso mismo.