Jon Uriarte señala quién es el doble extremeño de Mick Jagger: un famoso humorista

Keith Richards ha cumplido 80 años, nada raro en estos tiempos de larga experiencia de vida, si no fuera por cómo la han llevado, tanto él como el resto de los Stones. Por eso, en la sección'He visto luz' de 'La Linterna', los comunicadores Rubén Corral y Jon Uriarte han querido brindarle un homenaje, pero Uriarte, quería aprovechar la ocasión para hablar de feos.

El comunicador decía que se identifica con el cantante por "las arrugas, la vida disoluta que ha tenido, aunque comparado con él, cualquier persona ha tenido una vida normal. Es que entre un feo y alguien con personalidad en la cara, no nos engañemos, solo hay una diferencia: fama y dinero, sino que eres feo y punto. Cómo será de feo Keith Richards, que para hacer de padre de Jack Sparrow en Piratas del Caribe no le tenían que maquillar, salía tal cual".

Los comunicadores también se detenían en el detalle de cómo pronunciar el nombre del cantante y actor. Rubén Corral que cuando era pequeño iba a una academia de inglés, él dice "Kid Richards", mientras que Jon Uriarte lo pronuncia como "Keith Richards".

La comparativa de Mick Jagger con un famoso humorista

"Lo bueno de la gente fea es que envejece mejor porque puede menos de los años, lo mismo le ocurre a su compañero Mick Jagger, entre los dos tienen más pellejo flojo en la cara que una pasa seca", decía Jon. Para Rubén, la cara de Jagger no le resulta tan rara, "de hecho en España hay uno que es igual de feo o de guapo que es el de los hermanos Calatrava". Estos hermanos eran espaciales porque la gente decía, el guapo o el feo y "el guapo no había, uno era normal y otro muy feo clavado a Mick Jagger que todavía sigue por ahí, mira que no es fácil dos personas sean tan iguales, pero estas sí", mencionaba Jon. Además, Paco Calatrava es algo mayor, por unos meses y siempre se han parecido.

Otro de los actores que también les parecía feo a los comunicadores es Kylo Ren, el hijo de 'Solo', "además era hijo solo, porque era hijo único, estoy que me salgo", bromeaba Jon. Además, analizaban a Salvatore, en 'El nombre de la Rosa' y es que "da el papel de cine, porque él es feo".

Además, Jon Uriarte, no quería dejar escapar la ocasión de hablar de alguien al que el director de'La Linterna',Ángel Expósito, y él consideran feo. "Le hemos llamado, por lo que sea, muchas veces" y es Bob Dylan. "Estaba pensando en políticos que son feos y que los hay y nos hemos metido y actores... No incluimos en la lista a Prosinecki porque queda exento por abusón, qué feo era, el más feo de todos".

